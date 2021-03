Adam Pietruszkiewicz złożył rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej Mabionu. Jednocześnie rada nadzorcza spółki podjęła dziś uchwałę o powołaniu Adama Pietruszkiewicza z dniem 3 marca 2021 roku na członka zarządu spółki, podał Mabion.

„Pan Adam Pietruszkiewicz jest partnerem w Twiti Investments . Dołączył do Twiti Investments w grudniu 2019 r. W sumie ma 22 lata doświadczenia w branży private equity, koncentrując się na transakcjach fuzji i przejęć oraz posiada istotny network w środowisku biznesowym w Europie Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w Polsce. W latach 2016-2019 – dyrektor zarządzający Coast2Coast Capital, 2016-2019 – przewodniczący rady nadzorczej Krosno Glass Sp. z o.o., 2014-2015 – partner Icentis Capital, 2001-2014 – dyrektor w The Riverside Company. W 1998 roku uzyskał tytuł Bachelor of Arts in Business Administration na Uniwersytecie Bostońskim, gdzie skoncentrował się na zarządzaniu międzynarodowym i stosunkach międzynarodowych” – czytamy w komunikacie.

Pietruszkiewicz od 16 czerwca 2020 roku pozostawał członkiem rady nadzorczej Mabionu, dwukrotnie delegowanym przez radę nadzorczą do wykonywania czynności członka zarządu (najpierw w okresie od 17 września 2020 r. do 17 grudnia 2020 r., a następnie od 25 stycznia 2021 r. do dnia złożenia rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej w związku z powołaniem do zarządu), podano także.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

Źródło: ISBnews