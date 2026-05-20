Rada nadzorcza Aplisens powołała Adama Żurawskiego do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki na kolejną 3-letnią kadencję i ustaliła, że zarząd siódmej kadencji będzie działał w składzie jednoosobowym, podała spółka. Adam Żurawski pełni funkcję prezesa od 1 lutego 1997 r.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 146,6 mln zł w 2025 r.

