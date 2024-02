Advanced Graphene Products (AGP) podpisała 7-letnią umowę z firmą Spectrum Group, specjalizującą się w produkcji filamentów do druku 3D, zgodnie z którą Spectrum Group przejmie markę „Prografen” i będzie produkować filament do druku 3D, którego technologia wytwarzania została opracowana przez AGP i jest chroniona patentem, podała spółka.

Spectrum Group zobowiązało się do wytwarzania filamentu „Prografen” wyłącznie na bazie dostarczonego przez AGP czystego grafenu lub przedmieszek z grafenem (tzw. masterbatch’y). AGP będzie dostarczać na zasadzie wyłączności czysty grafen lub przedmieszki z grafenem do Spectrum Group. Jednocześnie AGP wydzierżawi linię do produkcji filamentu do drukarek na rzecz Spectrum Group. AGP będzie otrzymywało prowizję od sprzedaży filamentu do druku 3D pod marką „Prografen” produkowanego przez Spectrum Group. Umowa została zawarta na okres 7 lat, wyjaśniono.

„Nawiązanie partnerskiej umowy z firmą Spectrum Group daje nam możliwość zabezpieczenia przychodów ze sprzedaży grafenu do produkcji filamentów, których produkcją, na mocy naszego porozumienia, będzie zajmowała się firma Spectrum Group. Współpraca z dużo większym producentem pozwoli na efektywność ekonomiczną, której osiągnięcie okazało się trudne dla AGP. Produkcja filamentu przez firmę o większych od AGP możliwościach i zasobach finansowych umożliwi również zwiększenie skali sprzedaży. AGP będzie wyłącznym dostawcą grafenu do produkowanych filamentów pod marką 'Prografen’ oraz otrzyma prowizję od sprzedaży tego filamentu przez Spectrum Group. Ponadto w zawartej umowie wspólnie zadeklarowaliśmy prowadzenie dalszych dalszych prac badawczo-rozwojowych nad doskonaleniem technologii wytwarzania filamentu do druku 3D. Liczymy, że silna pozycja Spectrum Group na rynku filamentów przełoży się na dynamiczny rozwój dystrybucji innowacyjnego filamentu 'Prografen’, którego właściwości pozwalają na szerokie zastosowanie w druku 3D przez odbiorców biznesowych i indywidualnych” – powiedział prezes AGP Artur Wiechczyński, cytowany w komunikacie.

„Nawiązana współpraca pozwoli na przyśpieszenie aktualnie rozwijanych projektów R&D i z pewnością pozytywnie wpłynie na tempo rozwoju i konkurencyjność obydwu firm. Przejęcie marki 'Prografen’ stanowi strategiczny krok dla naszej firmy, otwierając nowe możliwości eksploracji różnych segmentów rynku, a także budowanie silniejszej pozycji na rynku. 'Prografen’ to innowacyjne rozwiązanie i technologia, która doskonale uzupełnia nasze dotychczasowe działania” – dodał CEO Spectrum Group Michał Żołądek.

Spectrum Group jest wiodącym producentem filamentu do drukarek 3D na rynku europejskim.

Advanced Graphene Products wytwarza wysokiej jakości grafen płatkowy (GO, rGO), który jest przeznaczony do takich zastosowań jak kompozyty węglowe, żywice epoksydowe, filamenty 3d, farby, powłoki antykorozyjne czy polimery. Posiada podpisane zarówno listy intencyjne, jak i kontrakty na opracowanie zastosowań komercyjnych grafenu ze spółkami takimi, jak: Kross, GRM System, Europejska Agencja Kosmiczna, Frako-Term, GM Color, czy Pimar-Plastics. Ponadto AGP ma własną, opatentowaną technologię produkcji grafenu powierzchniowego z ciekłego metalu – HSMG. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w listopadzie 2021 r.

Źródło: ISBnews