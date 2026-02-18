Agnieszka Siuzdak-Zyga ze względu na inne plany zawodowe złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Agory ze skutkiem natychmiastowym, podała spółka. Siuzdak-Zyga wchodziła w skład zarządu Agory od czerwca 2024 r.; nadzorowała pion Gazeta.pl, technologii i Big Data. Sprawowała również nadzór nad działalnością internetowych spółek zależnych Grupy Agora.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych.

Źródło: ISBnews