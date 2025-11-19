Agora patrzy z optymizmem na IV kwartał i przyszły rok w związku z dobrą koniunkturą na jej kluczowych rynkach – kinowym i reklamowym, poinformował prezes Bartosz Hojka.

„IV kwartał jest dla nas bardzo ważny, bo my prawie połowę całorocznej EBITDA robimy w tym okresie. Na rynku reklamowym i kinowym to są żniwa. Oceniamy, że koniunktura na obu rynkach jest całkiem niezła. W związku z tym na wyniki IV kwartału patrzymy z optymizmem. Podobnie jak na rok 2026. Tu też na dzisiaj nic nie wskazuje, żeby dobra koniunktura miała się pogorszyć. Spodziewamy się niezłej koniunktury na rynku reklamowym i bardzo wiele sobie obiecujemy po znakomitym repertuarze kinowym na 2026 rok” – powiedział Hojka podczas wideokonferencji.

Prezes spodziewa się, że grupa dobrze wykorzysta tę koniunkturę przede wszystkim w przypadku rynku kinowego.

„Oczywiście wierzymy, że bardzo dobre zapowiedzi repertuarowe, jeśli chodzi o rynek kinowy, przełożą się na dalszą poprawę naszych wyników w kinach, gdzie jednocześnie będziemy selektywnie realizowali naszą politykę inwestycji w możliwie najlepsze doświadczenie kinowe, czy to poprzez nasz koncept Dream, czy sale Imax” – wskazał prezes Agory.

Z kolei jednym z największych strategicznych wyzwań Agory jest rynek mediów cyfrowych.

„Jesteśmy tu w trakcie realizacji naszego planu [umacniania pozycji]. Drugie wyzwanie to zaostrzająca się konkurencja na rynku reklamy zewnętrznej. Przybywa podmiotów, zwłaszcza wyspecjalizowanych w reklamie cyfrowej. Rynek, na którym my operujemy, jest w dużej mierze oparty na przetargach publicznych. Zwiększona konkurencja na tym rynku, także ze strony podmiotów związanych z samorządami, powoduje presję na marżę i to jest na pewno drugie duże wyzwanie, z którym będziemy się mierzyli w szczególności w 2026 i 2027 roku” – zaznaczył Hojka.

Spółka nie przewiduje skupu akcji jako alternatywy dla dywidendy i chce sobie zapewnić wystarczające środki na selektywne inwestycje, w tym akwizycje.

„Nie przewidujemy buy backu jako alternatywy dla dywidendy. Deklarowaliśmy, że chcielibyśmy wrócić do dywidendy, i częściowo zrealizowaliśmy tę obietnicę już w 2025 roku. […] Chcemy sobie raczej zapewnić wystarczające środki na bardzo selektywne inwestycje, ewentualne akwizycje, które potencjalnie wzmocnią naszą obecność w naszych segmentach” – zakończył prezes Agory.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

Źródło: ISBnews