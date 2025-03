Agora pozostaje na ścieżce do realizacji strategicznego celu osiągnięcia 200 mln zł zysku EBITDA (bez MSSF 16) w 2026 r., poinformował prezes Bartosz Hojka.

„Zdecydowanie poprawiliśmy rentowność grupy. Chcę przypomnieć, że gdy ogłaszaliśmy nasze plany i strategiczny cel EBITDA wynoszący 200 mln zł bez uwzględnienia standardu MSSF 16 w 2026 roku, to ten cel wydawał się być bardzo ambitny. Nasza EBITDA wynosiła wtedy 48 mln zł. Teraz wynosi 148 mln zł i chcemy z przekonaniem powiedzieć, że mamy poczucie, że jesteśmy na ścieżce do osiągnięcia naszego celu strategicznego” – powiedział Hojka podczas wideokonferencji.

Omawiając segmenty wskazał, że w IV kw. 2024 r. Internet poprawił wyniki operacyjne, podkreślając jednocześnie, że jest „potrzeba dalszej poprawy wyników gazeta.pl i wszystkich cyfrowych biznesów grupy”.

„Pracujemy nad poprawą ich efektywności poprzez lepszą współpracę wewnątrz grupy. Stawiamy tu zwłaszcza na lepszą współpracę w zakresie oferty sprzedażowej. […] Przez ostatnie dwa lata gazeta.pl realizowała działania strategiczne związane z jakością, innowacyjnością treści, natomiast nie ulega wątpliwości, że potencjał zespołu i marki jest większy i pracujemy nad pełnym wykorzystaniem tego potencjału” – dodał prezes.

Po wydzieleniu do spółek zależnych największych biznesów z Agory kontynuowana jest praca nad wdrożeniem „ustandardowanego, bardziej efektywnego modelu operacyjnego całej grupy, która wydobędzie jeszcze więcej wartości i efektywności z lepszej współpracy wewnętrznej”.

W przypadku segmentu radio Hojka wskazał na zbliżanie się do lidera rynku.

„Grupa Eurozet zmniejszyła dystans do lidera RMF z niecałych 12 pkt proc. do niecałych 9 pkt proc. Ta różnica jest już jednocyfrowa i mamy nadzieję, że będziemy ją dalej systematycznie zmniejszać, tak żeby osiągnąć pozycję lidera tego rynku, tak jak to zaplanowaliśmy, w ciągu najbliższych czterech lat. Ugruntowaliśmy również pozycję naszej grupy na rynku cyfrowego audio. Zwiększyła się liczba cyfrowych subskrybentów TOK FM z 32 tys. w momencie ogłoszenia naszej strategii do 44 tys. na koniec ubiegłego roku. To jest wzrost o prawie 40%. Zresztą ta dobra dynamika się utrzymuje także w pierwszych miesiącach tego roku. Więc również na realizację tego celu patrzymy z optymizmem” – wymienił Hojka.

Ponadto wskazał, że segment prasa cyfrowa i drukowana umocnił pozycję lidera subskrypcji cyfrowych, zwiększając ARPU o niemal 14% w stosunku do stanu wyjściowego oraz przychody cyfrowe o prawie 10%.

„Osiągnięcie trwałej samowystarczalności finansowej segmentu było ważnym strategicznym celem, a już drugi raz z rzędu ten segment kończy rok z dodatnią EBITDA. […] Yieldbird wdrożył model produktowy […]. W 2024 roku przychody SAS stanowiły niemalże 25% przychodów tej spółki i wzrosły o ponad 1/3 w porównaniu z 2023 rokiem. Jednocześnie pracujemy również nad lepszym wykorzystaniem kompetencji i systemów spółki na potrzeby wewnętrzne. W związku z tym, że sytuacja na rynku cyfrowej reklamy jest coraz większym wyzwaniem dla wszystkich wydawców na całym świecie, te kompetencje także w grupie są dzisiaj bardzo potrzebne” – zakończył prezes.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

Źródło: ISBnews