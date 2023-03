Agora w ciągu kilku tygodni zaprezentuje strategiczne kierunki rozwoju na kolejne lata, poinformował prezes Bartosz Hojka.

„Ostatni okres obfitował w wiele wydarzeń – projekt ważnej strategicznie reorganizacji grupy, skupienie na największej inwestycji w historii. W ciągu kilku tygodni powinniśmy opublikować kierunki strategiczne. Do ich wytyczenia podchodzimy ostrożnie, ale pokażemy, jak widzimy przyszłość grupy w najbliższych latach w odniesieniu chociażby do wyników najbliższego walnego, gdzie decydowana będzie reorganizacja grupy, a także planów osiągnięcia synergii z Eurozet. Liczymy, że jesteśmy w punkcie zwrotnym i po 7 chudych latach nadchodzi 7 tłustych dla grupy” – powiedział Hojka podczas wideokonferencji prasowej.

Wskazał na nieprzewidywalność czynników makro, ale mimo to grupa zakłada w tym roku wzrost rynku reklamy, dalszy wzrost frekwencji kinowej, konsolidację z Grupą Eurozet, gdzie oczekiwane są znaczące synergie z celem zdobycia pozycji lidera rynku radiowego, reorganizację grupy w postaci wydzielenia „Gazety Wyborczej” i portalu gazeta.pl do spółek zależnych, a także dalszy rozwój oferty cyfrowej. W kwestii reorganizacji grupy, prezes wskazał, że model funkcjonowania biznesów w spółkach zależnych się sprawdził i grupa chce to doświadczenie wykorzystać też dla dotychczasowych linii biznesowych Agory. Według jego słów, nowo powstałe spółki mogłyby pozyskiwać partnerów biznesowych.

„Jeśli nie przytrafią się jakieś czarne łabędzie tegoroczne wyniki będą lepsze od ubiegłorocznych” – powiedział Hojka.

Zaznaczył jednocześnie, że grupa na ten moment nie pracuje nad kolejnymi przejęciami, natomiast szuka źródeł finansowania dla dokupienia pozostałych udziałów Eurozet. „Mamy wiele możliwości, na dzień dzisiejszy trudno przesądzać” – stwierdził.

Eurozet wypracował w ub.r. 217 mln zł przychodów i 39 mln zł wyniku netto. Jednym z tegorocznych priorytetów grupy będzie budowa wspólnej oferty biznesów radiowych Agory i Eurozet.

Ponadto grupa Agory osiągnęła ponad 300 tys. aktywnych subskrypcji cyfrowych i aktualnie nie stawia sobie kolejnych celów liczbowych.

„Ten etap mamy za sobą. Obecnie koncentrujemy się na zwiększaniu ARPU i przychodów. Musimy zredefiniować też model działania koncentrując się na sprzedaży treści i usług cyfrowych przy zachowaniu dyscypliny kosztowej” – wskazał członek zarządu Agory Wojciech Bartkowiak.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

Źródło: ISBnews