Advanced Graphene Products (AGP) podpisał umowę o współpracy z amerykańską firmą Garmor Inc., należącą do Grupy Asbury Carbons. Współpraca dotyczyć będzie wzajemnej dystrybucji własnych produktów na terenie Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Dzięki tej współpracy oba przedsiębiorstwa zwiększą skalę działania, poszerzą ofertę i szanse na pierwsze masowe zastosowanie grafenu w takich obszarach jak polimery czy pokrycia antykorozyjne, podkreślono.

„Na rynku europejskim będziemy jedynym reprezentantem Garmor w EU w zakresie certyfikatu REACH. Jednocześnie nasze produkty będą dostępne u wiodącego dostawcy produktów węglowych i grafitowych wykorzystywanych w globalnych zastosowaniach przemysłowych – The Asbury, do którego należy grupa Garmor. Garmor będzie brał aktywny udział w poszukiwaniu potencjalnych parterów zainteresowanych rozwiązaniami na bazie grafenu opracowanymi przez AGP (polimery, oleje/smary, pokrycia antykorozyjne). Nasza współpraca zakłada także wzajemne wystawiennictwo na targach branżowych. Jestem przekonany, że dla rozwoju Advanced Graphene Products jest to przełomowa chwila” – powiedział prezes AGP Maciej Gałązka, cytowany w komunikacie.

Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku do 1 stycznia 2025 roku z możliwością jej przedłużenia.

Grafen może być jednym z najbardziej użytecznych materiałów na świecie. Choć ma grubość tylko jednego atomu węgla, jest wielokrotnie mocniejszy od stali i bardzo elastyczny. Jednym z obszarów, który będzie komercjalizować Advanced Graphene Product są powłoki antykorozyjne, podkreślono w materiale.

„Współpraca z Garmor pomoże nam szybciej skomercjalizować użycie grafenu w farbach, smarach i olejach antykorozyjnych. Nie bez znaczenia jest ogromne doświadczenie naszego amerykańskiego partnera na rynku, który bez wątpienia jest jednym z najbardziej innowacyjnych na świecie. Podpisanie umowy o współpracę zbiegło się z naszym debiutem giełdowym w Warszawie. Myślę, że to doskonała wiadomość dla wszystkich naszych akcjonariuszy. Jesteśmy na początku drogi, ale dziś nikt już nie ma wątpliwości, że grafen zmieni świat” – skomentował główny akcjonariusz AGP Piotr Zawistowski.

Advanced Graphene Products wytwarza wysokiej jakości grafen płatkowy (GO, rGO), który jest przeznaczony do takich zastosowań jak kompozyty węglowe, żywice epoksydowe, filamenty 3d, farby, powłoki antykorozyjne czy polimery. Posiada podpisane zarówno listy intencyjne, jak i kontrakty na opracowanie zastosowań komercyjnych grafenu ze spółkami takimi, jak: Kross, GRM System, Europejska Agencja Kosmiczna, Frako-Term, GM Color, czy Pimar-Plastics. Ponadto AGP ma własną, opatentowaną technologię produkcji grafenu powierzchniowego z ciekłego metalu – HSMG. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect 29 listopada 2021 r.

Źródło: ISBnews