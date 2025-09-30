Zarząd Ailleron ocenia, że segment Fintech przeszedł już restrukturyzację i nie spodziewa się dalszego istotnego zwiększenia skali oszczędności. Trwają za to prace, by segment maksymalnie wykorzystał potencjał rynkowy, poinformowali członkowie zarządu.

„Ta restrukturyzacja się zadziała. […] Po tak poważnych zmianach zwykle jest okres, […] żeby ustabilizować i ustandaryzować procesy i jesteśmy na tym etapie” – powiedział prezes Sławomir Soszyński podczas konferencji prasowej.

„Pracujemy obecnie ambitnie nad planem na 2026 r., by wykorzystać potencjał otwartych wszystkich przetargów i zapytań, które spływają do spółki i przekuć to w odpowiednią monetyzację na 2026” – dodał CFO Tomasz Król.

Soszyński zwrócił uwagę, że przetargi trwają zwykle 9-12 miesięcy, a niektóre nawet 3 lata. Podkreślił też, że jego celem i absolutnym priorytetem jest wzrost segmentu.

„Jeżeli mówimy o kwotach oszczędności [Fintechu], to jest rząd wielkości do 1,5 mln zł, które powinny efektywnie być widoczne już w perspektywie II półrocza 2025 r.” – powiedział też Król.

„Jeżeli chodzi o bazę kosztową, to wydaje nam się, że po ostatnich redukcjach, poza kosztami biurowymi trudno mówić już o istotnych oszczędnościach, patrząc z punktu widzenia jednostkowego Ailleron. Pewnie mówimy tu, w percepcji roku, annualizując to, co się wydarzyło w II kwartale, że mamy oszczędność na poziomie 3 mln w roku przyszłym. Pewnie jesteśmy w stanie się pokusić o kilkaset tysięcy jeszcze oszczędności” – uzupełnił.

Ze słów CFO wynika, że II kwartał nie jest dobrym punktem odniesienia na kolejne okresy, jeśli chodzi o marżowość spółki Software Mind.

„W mojej ocenie – nie [jest], z racji chociażby dwóch faktów: jeden, czyli wyceny programu opcyjnego, która nas uderzyła w II kwartał, a druga -to jest bardziej perspektywa rynkowa i klientów. Były pewne ruchy po stronie klientów, jeżeli chodzi o II kwartał, które w naszej ocenie uległy stabilizacji. Tak, że ten III kwartał idzie zgodnie z tym co zakładaliśmy w budżecie i budżet idzie powyżej tego, co widzieliśmy na wynikach 2024 r.” – powiedział Król podczas konferencji.

Na koniec zarząd ocenił, że jest zadowolony z wyników II kwartału i I półrocza.

W I poł. 2025 r. spółka miała 7,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 9,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 283,2 mln zł w porównaniu z 249,49 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 36,91 mln zł wobec 39,22 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Spółka podała w raporcie, że w przychodach ogółem z tytułu sprzedaży coraz większą rolę odgrywa BU Technology Services z udziałem 87,43%. Jest to już wyraźny efekt strategii akwizycyjnej i konsolidacji wyników przejętych podmiotów. W okresie sprawozdawczym 01.01.2025 r. – 30.06.2025 r. Technology Services zrealizował sprzedaż na poziomie ok. 247,6 mln zł, co oznacza r/r wzrost o blisko 15%. Przychody Fintechu r/r były nieco wyższe i ukształtowały się na poziomie 34,4 mln zł.

Na poziomie zysku operacyjnego (EBIT) segment Technology Services pokazał wynik operacyjny w wysokości 28,6 mln zł. Wynik operacyjny segmentu Fintech wyniósł -3,2 mln zł, podano także.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego. Spółka jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews