Ailleron nie widzi w rozmowach z instytucjami finansowymi sygnałów realnego kryzysu, który miałby nadejść w związku z bankructwem Silicon Valley Bank (SVB) w USA. Banki zakładają dalsze projekty rozwojowe, poinformował wiceprezes Ailleron Grzegorz Młynarczyk.

„Nie mamy sygnałów od klientów finansowych na temat realnego kryzysu, pracujemy z dużymi i istotnymi bankami, nie widzimy realnego spowolnienia. Wiele banków przygotowuje się na różne scenariusze, jednak większość zakłada, że rynek się odbije i zakłada projekty rozwoju wspólnie z nami. Nie widzimy negatywnego wpływu i paniki” – powiedział Młynarczyk podczas webinaru Strefy Inwestorów.

Wskazał ponadto, że z punktu widzenia operacyjnego wydarzenie z SVB nie stanowi turbulencji dla grupy.

„Nasza spółka Virtual Software LLC uzyskała dostęp do swojego konta w SVB i około połowa kwoty – 2,3 mln USD – została już przelana do innych banków. Na podstawie informacji, jakie do nas docierały, przypuszczaliśmy, że w ciągu tygodnia będzie dostęp do połowy salda, a w kolejnych tygodniach będą uwalniane środki do pełnej wysokości salda” – dodał wiceprezes.

„Nie mamy klientów, którzy mają znaczące środki w SVB, więc z punktu widzenia operacyjnego i cash flow nie stanowi to zagrożenia dla ich działalności. Oprócz spółek z Silicon Valley pracujemy z klientami z różnych rejonów USA. To część naszego portfolio. Sytuacja związana z SVB nie wpłynęła w żaden sposób na to, co realizujemy z naszymi klientami, czy na ich deklaracje w zakresie dalszego rozszerzania współpracy” – podsumował Młynarczyk.

Ailleron jest grupą kapitałową notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zależna Software Mind świadczy usługi rozwoju oprogramowania dla innowacyjnych firm z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych (w tym z Doliny Krzemowej) oraz – pod marką Amplitiv – dla branży telekomunikacyjnej. Software Mind rozwijany jest wspólnie z Enterprise Investors – jednym z największych funduszy private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Ailleron skupia się na kompleksowych usługach rozwoju oprogramowania dla banków, firm leasingowych, fintechów i innych podmiotów z branży finansowej, głównie w Europie i w Azji Południowo-Wschodniej. Tworzy innowacyjne rozwiązania IT oparte na technologii cloud i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Wśród klientów Ailleron są takie banki jak Santander, Citibank, BNP Paribas czy Standard Chartered. Grupa Ailleron świadczy usługi łącznie dla ponad 200 klientów w 40 krajach i zatrudnia ponad 1500 specjalistów w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej. Blisko 80% przychodów grupy pochodzi z rynków zagranicznych.

Źródło: ISBnews