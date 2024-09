Ailleron oczekuje, że przyszły rok przyniesie poprawę koniunktury i zwiększone zamówienia na produkt LiveBank wzbogacony o narzędzia GenAI, w Polsce, Niemczech, USA i Azji, poinformował ISBtech wiceprezes Piotr Piątosa.

„Podczas Ailleron Innovations Forum pokazujemy technologie, które rozwijają się niezależnie od koniunktury na rynku, która aktualnie nie jest zadowalająca. Natomiast widać, że coraz więcej klientów patrzy już bardziej optymistycznie na swoje przyszłoroczne budżety i spodziewam się, że nadchodzące odbicie będzie w nich uwzględniane. Na to liczymy. Poza tym minęło już trochę czasu od spektakularnego wejścia ChatGPT i w sumie nie ma nadal wielu komercyjnych zastosowań takich narzędzi. Większość instytucji, szczególnie finansowych, zdało sobie z tego sprawę, że to nie jest takie szybkie, że trzeba najpierw zrobić porządek w danych, pointegrować systemy, trzeba zdefiniować businesscase’y na tym stojące itd. W tym roku było dużo zrealizowanych prac przygotowawczych do użycia AI i GenAI, które będą skutkowały pełnymi, komercyjnymi projektami w najbliższym czasie” – powiedział ISBtech Piątosa podczas Ailleron Innovation Forum 2024 (#AIF24).

Wskazał, że w Polsce w tej chwili jest kilka „ciekawych procesów przetargowych” polskich banków, które szukają podobnych rozwiązań.

„Jesteśmy na dobrej drodze u kilku klientów w Polsce. Jeżeli chodzi o międzynarodowe rynki to w tej chwili działamy intensywnie na rynkach niemieckojęzycznych. Tam LiveBank adresujemy głównie w obszarze leasingu. Ponadto w tym roku dokonaliśmy w grupie akwizycji spółki w USA. W ramach tej spółki są kompetencje, projekty i klientów z branży finansowej. Wspólnie chcemy pracować w celu uzyskania większej liczby klientów, głównie na obszar LiveBank, bo w Stanach Zjednoczonych jest duża potrzeba narzędzi bankowych, obsługi human touch, więc tutaj widzimy potencjał. Cały czas LiveBank ma dużo wdrożeń w pacyficznej Azji. Tam zaczęliśmy z Citibankiem, Standard Chartered. Tam w oparciu o referencje budujemy kolejne kontakty z klientami i staramy się sprzedawać. Duży potencjał otwiera się też na Bliskim Wschodzie. Arabia Saudyjska w tej chwili bardzo rozwija się technologicznie. Starają się zapewnić wiele narzędzi właśnie głównie w obszarze AI. Zachęcają firmy do wchodzenia na ten rynek. W ub. tygodniu byliśmy na konferencji w Arabii i zebraliśmy dużo leadów z tych spotkań. Wygląda to optymistycznie” – wymienił wiceprezes.

Podczas Ailleron Innovation Forum spółka prezentowała m.in. rozwiązania sztucznej inteligencji zaimplementowane w LiveBank.

„LiveBank to platforma do wielokanałowej komunikacji na linii bank-klient. Tu jest wiele zastosowań sztucznej inteligencji, czy genetywnej sztucznej inteligencji. Pierwsze najprostsze zastosowanie to agregowanie danych do analityki czy dokumentów, opisów produktów bankowych, które klient powinien przeczytać. To jest wielkie pole dla narzędzi generatywnej AI, które potrafią przeczesać wszystkie dokumenty związane z produktem, a jednocześnie potrafi zrozumieć sytuację finansową klienta, jego oczekiwania i przygotować jasną informację. Zapewniamy klientowi wielokanałową możliwość komunikacji z bankiem. Kolejna rzecz jest taka, że wspieramy pracownika banku, który potrafi przygotować się do odpowiedzi dla klienta, zanim ten się połączy, bo system poznaje co to za klient, poznaje jego historię komunikacji. Rownież wie, że wcześniej klient próbował np. coś zrobić w bankowości internetowej, to nie wyszło i w związku z tym prawdopodobnie będzie dzwonić. System od razu może ocenić to, jakie klient moźe mieć potrzeby i jak można je zaadresować. Te możliwości wskazujemy instytucji poprzez oszczędności i zwiększenie efektyności jakie może osiągnąć wdrażając LiveBank” – wskazał Piątosa.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego. Spółka jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews