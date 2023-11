Ailleron prowadzi kilka rozmów na temat ewentualnych przejęć i poszukuje głównie firm z silną obecnością w USA, choć rozmawia także z firmami, które mogą poszerzyć ofertę grupy w Europie, poinformował wiceprezes Grzegorz Młynarczyk.

„My prowadzimy w tej chwili kilka rozmów. Tak jak wcześniej informowaliśmy, skupiamy się na rynku w Stanach Zjednoczonych, tzn. poszukujemy takich firm, które mają silną obecność w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o klientów i bliskość współpracy z tymi klientami. Ale oprócz tego prowadzimy również rozmowy, jeżeli chodzi o spółki, które działają mocno w Europie i które mogą stanowić dla nas np. rozszerzenie naszej oferty” – powiedział Młynarczyk podczas wideokonferencji prasowej.

Dodał, że wyceny celów przejęć nie urealniły się i stanowią w jakimś stopniu barierę zawierania transakcji. Niemniej jednak w porównaniu do początku roku ocenił, że dużo więcej firm staje się „pomału transakcyjnymi”.

„Pod koniec pierwszego, na przełomie drugiego kwartału przyszłego roku planujemy wejść z marką Software Mind jako głównym brandem, pod którym działa grupa, bo w tym roku działaliśmy jeszcze w niektórych przypadkach pod markami firm, które pozyskaliśmy do grupy. Czyli można powiedzieć, że zakończenie tych procesów rebrandingowych planujemy do końca kwartału przyszłego roku w stosunku do firm, które w tej chwili już są, w grupie. Ale, oczywiście, planujemy również kolejne inwestycje i w tej chwili nad nimi pracujemy” – zapowiedział także wiceprezes.

Ailleron podał w komunikacie, że przychody osiągnięte w III kwartale br. (114,35 mln zł wobec 111,7 mln zł rok wcześniej) to efekt silnego wzrostu organicznego, a także konsolidacji spółek przejętych w procesach M&A. W omawianym okresie Grupa korzystała na długoterminowych partnerstwach i umowach, dzięki czemu uniknięto ryzyka związanego z krótkotrwałymi kontraktami i występowaniem tzw. ławki. Na wyniki Grupy wpłynęły także produkty wykorzystujące rozwiązania w modelu chmurowym oparte o artificial intelligence, machine learning czy data science, wskazano.

Już blisko 75% przychodów grupy pochodzi z rynków zagranicznych. W III kwartale 2023 roku sprzedaż eksportowa wyniosła ponad 251,6 mln zł i osiągnęła dynamikę blisko 14% r/r. Grupa Ailleron świadczy usługi łącznie dla ponad 200 klientów w 40 krajach i zatrudnia ponad 1500 specjalistów w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej, podano także.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego. Spółka jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews