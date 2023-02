Grupa technologiczna Ailleron, notowana na głównym rynku GPW rozpoczęła współpracę z Austriackim Stowarzyszeniem Firm Leasingowych (Verband Österreichischer Leasing-Gesellschaften – VÖL). Ailleron będzie wspierać austriackie firmy leasingowye w transformacji cyfrowej, czym od ponad 10 lat zajmuje się jedna z dywizji Ailleron – LeaseTech. Rozwiązania i usługi LeaseTech rewolucjonizują procesy sprzedażowe i obsługi klienta największych, globalnych firm leasingowych. Realizowana współpraca jest kolejnym krokiem w budowaniu międzynarodowego zasięgu Spółki. Grupa Ailleron realizuje usługi IT dla blisko 200 klientów w 40 krajach na świecie. Niemalże 80% przychodów grupy pochodzi z rynków zagranicznych.

Austriacki związek zrzesza 43 członków i reprezentuje ponad 90% wszystkich transakcji leasingowych w tym kraju.

– Cieszy nas fakt, że dzięki takim porozumieniom Ailleron ma możliwość angażowania się w różne inicjatywy i aktywności dla branży leasingowej. Pozwala nam to także na dzielenie się wiedzą naszych ekspertów i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w obszarze technologicznego rozwoju. Dziękujemy Zarządowi VÖL za przyjęcie nas do grona swoich członków. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wspierać Związek i jego Członków w dobie digitalizacji doświadczeń klienta w instytucjach finansowych – mówi Kamil Portka, LeaseTech General Manager w Ailleron.

Spółka w ostatnim czasie obserwuje coraz większe zainteresowanie austriackich firm leasingowych innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze procesów obsługi klientów końcowych. Przykładem jest firma Raiffeisen Leasing, która od niedawna jest klientem Ailleron.

Członkostwo z VÖL poza siecią kontaktów daje dostęp do kolejnych rynków, a także możliwość realizacji szerszych współprac. Dzięki licznym komisjom specjalnym i grupom roboczym VÖL reprezentuje z jednej strony interesy i potrzeby branży leasingowej, a z drugiej strony jest partnerem w dialogu z opinią publiczną i podmiotami gospodarczymi. Z kolei Ailleron, ze swoim bogatym zestawem rozwiązań technologicznych i doświadczeniem w rozwoju oprogramowania finansowego, będzie mógł zaaderesować wiele wyzwań, przed jakimi stoją innowacyjne przedsiębiorstwa z branży lesingowej.

Jest to kolejna umowa partnerska Ailleronu ze związkiem leasingowym. W ubiegłym roku spółka podpisała umowę o współpracy ze Związkiem Polskiego Leasingu (ZPL). Na mocy zawartego porozumienia, doświadczeni eksperci firmy uczestniczą w wybranych komitetach i zespołach projektowych, tworzonych w ramach ZPL.

Źródło: Spółka