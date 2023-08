Ailleron wypowiedział umowę z Bankiem Pekao dotyczącą wdrożenia, uruchomienia, udzielenia licencji oraz świadczenia usług utrzymania i rozwoju w zakresie internetowej platformy bankowości transakcyjnej dla firm w zakresie bankowości internetowej i mobilnej, podała spółka. Powodem wypowiedzenia są naruszenia umowy po stronie banku.

Ailleron złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dotyczącej wdrożenia, uruchomienia, udzielenia licencji oraz świadczenia usług utrzymania i rozwoju w zakresie internetowej platformy bankowości transakcyjnej dla firm w zakresie bankowości internetowej i mobilnej (wdrożenie, licencja, rozwój, serwis), zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki i spółką, podała spółka.

„Jednocześnie spółka informuje, iż skorzystała z przewidzianego umową prawa do wstrzymania się w okresie sześciomiesięcznego wypowiedzenia umowy z realizacją czynności z zakresu wdrożenia, rozwoju i utrzymania platformy objętych umową. Wypowiedzenie umowy i wstrzymanie się przez spółkę z jej dalszą realizacją powodowane są przypadkami naruszenia umowy, które w ocenie spółki wystąpiły po stronie Banku. Spółka skorzystała z prawa do wypowiedzenia umowy wobec braku osiągnięcia porozumienia w toku trwających wiele miesięcy rozmów z bankiem dotyczących zmiany umowy” – czytamy w komunikacie.

Jak informuje Ailleron, w związku z realizacją podstawowego zakresu umowy (nie uwzględniając usług utrzymania platformy), posiada należności w kwocie netto wynoszące ok. 2,1 mln zł, które w opinii spółki, z racji zaistniałej sytuacji, mogą zostać objęte odpisem aktualizującym. Ponadto, spółka szacuje, że koszty netto obciążające wynik projektu, które spółka będzie ponosiła w drugiej połowie 2023 roku, a dotyczące kosztów zespołu pracującego przy projekcie, wyniosą w sumie ok. 2,7 mln zł.

Spółka ocenia, że sumaryczna szacowana kwota, która może obciążyć wynik spółki w roku bieżącym w związku z realizacją umowy wynosi ok. 4,8 mln zł, zamykając tym samym na przyszłość dalsze ponoszenie przez spółkę kosztów wykonania projektu objętego umową, podano.

Ailleron dodaje, że z uwagi na to, że bank nie podzielał dotychczas stanowiska spółki co do podstaw wypowiedzenia umowy istnieje ryzyko zaistnienia sporu prawnego z bankiem. Jednak w jej ocenie, nie ma żadnych potencjalnych roszczeń, jakich bank mógłby zasadnie dochodzić od spółki w związku z faktem, że spółka skorzystała z prawa do wypowiedzenia umowy. Nie można jednak wykluczyć ryzyka zgłoszenia przez bank roszczeń, co może wymagać zawiązania po stronie spółki dodatkowych rezerw.

Spółka nadal pozostaje otwarta na zawarcie porozumienia z bankiem, a także na rozmowy dotyczące świadczenia usług wsparcia banku w dalszym samodzielnym rozwoju Platformy w modelu T&M przez bank, podkreślono.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 281,14 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews