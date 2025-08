Nadzwyczajne walne zgromadzenie Coal Energy 5 września br. podejmie decyzję w kwestii podwyższenia kapitału zakładowego, które pozwoli na pozyskanie środków na rozwój biznesu w Polsce, podała spółka. Spółka planuje wznowienie eksploatacji węgla w Zabrzu, przy wykorzystaniu nowoczesnych, bardziej efektywnych kosztowo technologii.

„Zgodnie z proponowanymi uchwałami spółka w ramach kapitału docelowego maksymalnie będzie mogła wyemitować 90 mln akcji w ciągu 5 lat. Proponowane uchwały mają m.in. umożliwić uruchomienie finansowania w ramach współpracy z funduszem ABO Securities. Zgodnie z listem intencyjnym zawartym z tą instytucją finansową, w ramach emisji obligacji zamiennych na akcje firma może pozyskać 14,5 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Głównym celem uchwał na NWZ jest podjęcie strategicznych decyzji mających na celu umożliwienie spółce pozyskania kapitału niezbędnego do realizacji nowego etapu rozwoju, w tym działalności wydobywczej w Polsce. Akcjonariusze mają udzielić zgody na emisję do 90 mln akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd ma uzyskać również upoważnienie do podjęcia działań związanych z dopuszczeniem nowych emisji akcji do obrotu na GPW.

Spółka, która wcześniej prowadziła działalność wydobywczą w Ukrainie, planuje wznowienie eksploatacji węgla w Zabrzu, wykorzystując nowoczesne, bardziej efektywne kosztowo technologie – m.in. system komorowo-filarowy, podkreślono.

„Nasza technologia pozwala na rentowne wydobycie w kopalniach, które wcześniej były uznane za nierentowne. Chcemy być częścią nowej, bardziej zrównoważonej mapy energetycznej regionu. Do realizacji naszych planów potrzebujemy dodatkowych funduszy. W tym celu decydujemy się na podwyższenie kapitału zakładowego na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 5 września. W kwestii finansowania prowadzimy szereg rozmów i mamy już pierwsze deklaracje. Fundusz ABO Securities zamierza przeznaczyć do 14,5 mln zł na zakup obligacji zamiennych na akcje Coal Energy” – powiedział prezes Wiktor Wiśniowiecki, cytowany w komunikacie.

Firma przymierza się do aktywów spółki Siltech z Zabrza, gdzie obecny właściciel kończy pracę w kopalni. W kwietniu tego roku władze Coal Energy podpisały stosowane porozumienie z Siltechem dotyczące kontynuacji prac na złożach w Zabrzu. Proces wydobycia węgla ma być prowadzony przez Coal Energy z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury górniczej należącej do Siltech. Dzięki takiemu rozwiązaniu giełdowa spółka skróci czas potrzebny do rozpoczęcia działalności wydobywczej i przede wszystkim wyeliminuje konieczność inwestowania przez Coal Energy w budowę nowego obiektu wydobywczego, zakończono.

Coal Energy to spółka holdingowa notowana na GPW od 2011 roku. Historycznie prowadziła 10 kopalni w Donbasie (Ukraina). Obecnie poprzez polską spółkę zależną AIT świadczy usługi górnicze dla największych firm sektora węglowego w Polsce. Strategia na lata 2025-2027 zakłada powrót do wydobycia oraz zaangażowanie w sektor surowców strategicznych dla europejskiej transformacji energetycznej.

