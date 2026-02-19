Nadzwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrady nie podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia strategii grupy na lata 2026-2030 (z perspektywą do 2035 r.), ze względu na brak wystarczającej liczby głosów „za”, podała spółka.

„Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 176 556 354 akcji, co stanowi 71,4046 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 176 556 354, w tym: głosów 'za’ 6 539 649, głosów 'przeciw’ 151 323 464, głosów 'wstrzymujących się’ 18 693 241” – czytamy w komunikacie.

Pod koniec stycznia Stalexport Autostrady poinformował, że przygotował strategię Grupy na lata 2026-2030 (z perspektywą do 2035 r.) w związku wygaśnięciem koncesji na odcinek autostrady A4 w 2027 r. Kierunkiem transformacji Stalexportu ma być rozwój w obszarze nieruchomości, infrastruktury transportowej oraz nowych technologii w mobilności. Celem strategii jest m.in. osiąganie co najmniej 200 mln zł rocznych przychów z nowych obszarów działalności i odbudowa marży EBITDA do co najmniej 35% po 2030 r. Warunkiem przyjęcia strategii była akceptacja przez walne zgromadzenie.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

Źródło: ISBnews