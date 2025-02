Jedenaście firm złożyło oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka od drogi wojewódzkiej nr 213 do węzła Łęczyce na S6. To jeden z dwóch fragmentów drogi krajowej do planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Najniższa oferta o wartości 199 995 570,92 zł została złożona przez firmę Aldesa.

„Przetarg na wyłonienie wykonawcy drogi krajowej do przyszłej elektrowni jądrowej ogłosiliśmy w sierpniu 2024 r. Po badaniu i ocenie ofert wyłonimy wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę na realizację odcinka od DW213 do S6. W przypadku trasy od Lubiatowa do DW 213 komisja przetargowa weryfikuje oferty. Najniższa oferta na odcinek DW213 – węzeł Łęczyce na S6 o wartości 199 995 570,92 zł została złożona przez firmę Aldesa. Najwyższą, na kwotę 289 656 820,24 zł, złożył Intercor. Budżet GDDKiA na realizację tego zadania wynosi 417 855 507,06 zł” – czytamy w komunikacie.

Głównym kryterium oceny ofert jest cena – 60%. Pod uwagę będą brane również pozacenowe kryteria związane z przedłużeniem okresu gwarancji jakości na:

– obiekty mostowe wraz ich z wyposażeniem (30%),

– instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (10%), podano także.

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 35 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca).

„Umowę planujemy podpisać w II kwartale 2025 r., tak by budowa mogła zakończyć się w II kwartale 2028 r.” – zapowiedziała GDDKiA.

Droga krajowa do przyszłej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino podzielona jest na dwa zadania: od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213 (ok. 11 km) oraz od DW213 do węzła Łęczyce na S6 (ok. 15 km). Dodatkowo, w ramach obecnie powstającej S6 Leśnice – Bożepole Wielkie, wykonany zostanie łącznik między drogą powiatową w Łęczycach a drogą ekspresową S6, który skomunikuje nową drogę krajową z węzłem Łęczyce. Droga o przekroju 1×2 w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego) projektowana jest po nowym śladzie i będzie łączyć S6 z elektrownią.

