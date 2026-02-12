Rada nadzorcza Grupy Azoty odwołała ze składu zarządu prezesa Andrzeja Skolmowskiego oraz wiceprezesów Pawła Bielskiego i Andrzeja Dawidowskiego, podała spółka. Jednocześnie rada delegowała wiceprzewodniczącą RN Aleksandrę Machowicz-Jaworską do wykonywania obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie od 13 lutego 2026 roku do dnia powołania prezesa zarządu wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym, jednakże na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Aleksandra Machowicz-Jaworska to ekonomistka i urzędniczka państwowa z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym, w tym 10-letnim doświadczeniem w roli audytora wewnętrznego. Od 15 maja 2025 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej rady nadzorczej Grupy Azoty.

Pracuje w Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie jako zastępca dyrektora departamentu instrumentów rozwojowych odpowiada m.in. za realizację procesów dokapitalizowania spółek ze środków funduszy celowych oraz za monitorowanie przebiegu inwestycji współfinansowanych środkami tych funduszy. Poprzednio zatrudniona była w Ministerstwie Skarbu Państwa w obszarze nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacji i pomocy publicznej, a następnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie kierowała zespołem analitycznym, odpowiedzialnym m.in. za monitorowanie strategicznych projektów inwestycyjnych.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews