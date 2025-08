Alior Bank przewiduje, że w kolejnych okresach nie odnotuje znaczącego wzrostu kosztów, poinformowali członkowie zarządu.

„Przewidujemy, że nasze koszty będą pod dużą dyscypliną i nie będą rosły jakoś szczególnie wysoko w kolejnych kwartałach” – powiedział wiceprezes Zdzisław Wojtera podczas konferencji prasowej.

„Nasze koszty są pod dużą kontrolą, przewidywalne. Nie ma już takich skoków, jakie notowaliśmy w poprzednich okresach. Tym samym generujemy bardzo wysoką wciąż rentowność, zwroty z kapitału. Nasza pozycja kapitałowa jest bardzo solidna, duże nadwyżki pozwalają spokojnie myśleć o naszej strategii wzrostu. […] Oczywiście jesteśmy beneficjentem Grupy PZU, wdrażamy nowe produkty, nowe rozwiązania, modyfikujemy je […], miejmy nadzieję, że doprowadzi nas to również w tym roku do możliwości takiej, żebyśmy mogli wypłacić dywidendę” – dodał prezes Piotr Żabski.

Wojtera poinformował też, że w III kw. rezerwy na ryzyko prawne kredytów hipotecznych w CHF nie wzrosną.

„Nie przewidujemy tutaj jakiegoś wzrostu rezerwy na kredyty hipoteczne. Myślimy, że ta skala pozostaje u nas relatywnie niewielka i nie przewidujemy tutaj żadnych istotnych zmian” – powiedział wiceprezes.

W komentarzu do wyników bank podał, że koszty działania po wyłączeniu kosztów BFG wzrosły do poziomu 539 mln zł, co oznacza 5% więcej w porównaniu z tym samym okresem w 2024 r. Co według Aliora istotne, mimo wyraźnego wzrostu bazy depozytowej o 8% r/r – zobowiązania wobec klientów na koniec II kw. 2025 r. wyniosły 79,6 mld zł – koszty finansowania spadły, co potwierdza efektywność prowadzonej polityki zarządzania pasywami.

Ogólny wzrost kosztów działania r/r wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów ogólnego zarządu, które wzrosły głównie w efekcie zmian w trzech obszarach: kosztów IT (wyższych o 10 mln zł), kosztów utrzymania budynków (wyższych o 6 mln zł) oraz wydatków marketingowych (wyższych o 5 mln zł), wyjaśniał bank.

Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) w II kwartale 2025 r. wyniósł 22%, wskaźnik C/I (koszty do dochodów): 36,1%.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 r. Zadebiutował na GPW w grudniu 2012 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 93,3 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews