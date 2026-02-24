Alior bank podtrzymuje cel obniżenia wskaźnika kredytów niepracujących (NPL) do poniżej 5% na koniec tego roku (wobec 5,6% w 2025 r.), w tym poniżej 10% w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw, poinformowali członkowie zarządu. Bank spodziewa się też, że koszty ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych w 2026 r. będą niższe niż 151,1 mln zł w ubiegłym.

„Podtrzymujemy nasz cel na koniec tego roku, aby zejść z poziomem NPL-i całego portfela poniżej 5%. W segmencie korporacyjnym mamy większe wyzwanie, natomiast oczywiście tutaj też pracujemy i sądzę, że w tym segmencie powinniśmy zejść poniżej 10% na koniec bieżącego roku” – powiedział wiceprezes Marcin Ciszewski podczas konferencji prasowej online.

„Sprzedaż NPL-i jest jednym z narzędzi, które wykorzystujemy w zarządzaniu saldem kredytów niepracujących, więc tak, można się spodziewać, że w tym roku również będziemy sprzedawali” – dodał, pytany czy w tym roku wskaźnik kosztów ryzyka także będzie wspierany przez sprzedaż portfeli NPL.

Wiceprezes Zdzisław Wojtera poinformował z kolei, że rezerwy na kredyty walutowe nie powinny wzrosnąć w tym roku.

„Nie przewidujemy, żeby, po pierwsze, to były kwoty wyższe od tych, które utworzyliśmy w 2025 r., a z drugiej strony jestem przekonany, że to raczej byłyby przedziały nawet niższe, ale to zależy od wielu sytuacji, które się będą działy na rynku finansowym i będą dotyczyły całości rynku, nie tylko Alior Banku. Ale tak, wyrażam przekonanie, że to nie powinny być wyższe kwoty” – podkreślił.

Koszty ryzyka prawnego Alior Banku wyniosły 151,1 mln zł w 2025 r. wobec 59,4 mln zł rok wcześniej.

Ze słów Wojtery wynika też, że bank chce obniżyć r/r dynamikę wzrostu kosztów działania w 2026 r.

„Patrząc perspektywicznie na bieżący rok dołożymy dużo starań, co do zarządzania kosztami, i jestem przekonany, że będzie to zdecydowanie poniżej 5%” – powiedział wiceprezes.

W prezentacji podano, że koszty działania banku w całym 2025 r. wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o 178 mln zł (+8% r/r), tj. do poziomu 2 295 mln zł. Na wzrost kosztów działania największy wpływ miał wzrost wysokości składek BFG (+67 mln zł r/r) oraz wzrost kosztów informatycznych (+45 mln zł r/r). Wzrost kosztów działania skorygowany o wpływ kosztu składek BFG wyniósł w 2025 r. +5% r/r.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 r. Zadebiutował na GPW w grudniu 2012 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 101,8 mld zł na koniec 2025 r.

Źródło: ISBnews