Alior Bank wydał pierwsze decyzje o udzieleniu Bezpiecznego Kredytu 2%, podał bank. Ponad 45 tysięcy użytkowników odwiedziło stronę Alior Banku, na której znajduje się symulator oferty.

„Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie kredytem w programie Pierwsze Mieszkanie. Chwilę po publikacji pierwszych komunikatów o gotowości Banku do przystąpienia do programu, klienci aktywnie korzystali z wszystkich udostępnionych przez bank narzędzi na stronach internetowych, zarówno formularza kontaktowego, jak i symulatora ofert. Kumulacja aktywności pojawiła się w dniu pełnej dostępności oferty produktowej. Wtedy odnotowaliśmy rekordową liczbę, ok. 13 tys. odsłon. Dalsze zainteresowanie klientów było już tylko konsekwencją tej sytuacji. W efekcie, w pierwszych dniach Alior Bank obsłużył w ciągu jednego dnia ponad pięciokrotnie więcej procesów związanych z wydaniem formularzy informacyjnych niż w analogicznym, wcześniejszym okresie. Ukoronowaniem sukcesu jest wydanie pierwszych decyzji o udzieleniu tego kredytu. Doszło do nich w czwartek, zaledwie w cztery dni po wprowadzeniu takiej możliwości” – powiedział dyrektor zarządzający Pionem Rozwoju Produktów Klientów Indywidualnych i Consumer Finance w Alior Banku Marcin Goderski, cytowany w komunikacie.

Bezpieczny Kredyt 2% wystartował 3 lipca i jest częścią nowego programu rządowego o nazwie Pierwsze Mieszkanie. Powstał on z myślą o osobach, które planują zakup pierwszego mieszkania lub budowę domu jednorodzinnego i obecnie nie posiadają własnej nieruchomości. Do wzięcia udziału w programie mogą zgłaszać się osoby do 45. roku życia, które wykazują odpowiednią zdolność kredytową. Kredyt na warunkach Programu mogą otrzymać single, małżeństwa oraz pary w związku nieformalnym, które wychowują co najmniej jedno dziecko.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 82,88 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews