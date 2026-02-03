Alior Bank ogłosił rozpoczęcie procedury sprzedaży nieruchomości biurowej w Warszawie przy ul. Towarowej 25A, w bezpośrednim sąsiedztwie Ronda Daszyńskiego, podał bank. Budynek ma powierzchnię użytkową 10 878 m2 i jest położony na działce o łącznej powierzchni 3 974 m2.

„Budynek biurowy składa się z ośmiu kondygnacji naziemnych i jednej podziemnej, w której zlokalizowano zaplecze techniczne i magazynowe. Wysokość pomieszczeń sięgająca około trzech metrów oraz modułowy układ pięter umożliwiają elastyczną aranżację przestrzeni. Obiekt wyposażony jest w pełen zakres instalacji technicznych, w tym centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej oraz instalacji niskoprądowych. Na terenie nieruchomości znajduje się siedem miejsc parkingowych” – czytamy w komunikacie.

Biurowiec zlokalizowany jest w biznesowym sercu Warszawy, w otoczeniu nowoczesnych kompleksów takich jak Warsaw Spire i The Warsaw Hub. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren nieruchomości przeznaczony jest pod zabudowę biurowo-usługową.

Właścicielem gruntu pozostaje Skarb Państwa, natomiast użytkownikiem wieczystym jest Alior Bank.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 r. Zadebiutował na GPW w grudniu 2012 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 93,3 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews