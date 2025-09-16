Allegro i DPD Polska podpisały umowę o współpracy, dzięki której sieć Allegro Delivery powiększy się do 33 tys. automatów paczkowych oraz 37 tys. punktów odbioru (PUDO) w całej Polsce, podało Allegro. W ramach usługi klienci będą mogli skorzystać także z dostaw kurierskich.

Allegro Delivery to partnerska usługa logistyczna łącząca głównych operatorów. Zapewnia spójne doświadczenie zakupowe na platformie, priorytetową obsługę realizowaną przez zespół obsługi klienta Allegro, wszystkie funkcjonalności dostępne w jednej aplikacji oraz stale rozwijaną sieć punktów odbioru i automatów paczkowych. Do DHL eCommerce Polska, Orlen Paczki i One Box by Allegro dołączyło DPD, oferujące obecnie 12 tys. automatów paczkowych i 21 tys. punktów odbioru DPD Pickup, podano.

„Cieszymy się, że do Allegro Delivery dołącza DPD Polska – firma o ugruntowanej pozycji i najwyższej jakości usług. To ważny krok w rozwoju partnerskiej sieci, którą budujemy razem z DHL eCommerce Polska, Orlen Paczką i One Box by Allegro. Wspólnie tworzymy rozwiązania dające klientom realną swobodę wyboru oraz łatwy odbiór przesyłek tam, gdzie jest im najbliżej. Już wkrótce także kupujący wybierający dostawę do automatów DPD Pickup skorzystają z pełnego wachlarza funkcjonalności dostępnych w aplikacji Allegro – od zdalnego otwierania skrytek, również zegarkiem, po szczegółowe śledzenie paczek w czasie rzeczywistym. Naszym wspólnym celem jest, by Allegro Delivery stało się dla klientów i sprzedających synonimem maksymalnej wygody i bezpieczeństwa” – powiedział prezes Grupy Allegro Marcin Kuśmierz, cytowany w komunikacie.

Umowa pomiędzy Allegro i DPD Polska obowiązuje do końca kwietnia 2030 roku. Wszystkie nowe funkcjonalności Allegro Delivery będą dostępne również dla usług realizowanych przez DPD Polska. DPD Polska będzie wciąż dostarczać przesyłki do automatów paczkowych Allegro One Box oraz punktów odbioru Allegro Punkt, zgodnie z uaktualnionymi zasadami.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews