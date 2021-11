Allegro liczy, że większość sprzedawców z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) korzystających z platformy w Polsce w przyszłości będzie też sprzedawać towary w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w których działa przejmowana przez Allegro Grupa Mall, poinformował ISBnews dyrektor finansowy Jon Eastick.

„Uważamy, że jest to fenomenalna szansa dla polskich MSP, by sprzedawać nie tylko w Polsce, ale również w całym regionie w przyszłości i mamy nadzieję, że większość merchantów będą chętnie współpracować przez ten eksport. Planujemy wiele rozwiązań w tej integracji, której będą ich wspomagać np. z obsługą klientów etc. Myślę, że będzie to ogromna szansa dl naszych merchantów” – powiedział Eastick w rozmowie z ISBnews.

Dodał, że temat ewentualnego rebrandingu to obecnie „drugorzędna sprawa”, takie decyzje są dopiero przed spółką.

„Kluczowe jest to, że Mall i We/Do mają wiele środków i majątków zaangażowanych w delivery, nie tylko We/Do, ale też Mall posiada różne magazyny i rozwiązania dostaw do klientów, z których możemy korzystać. Więc nasza wizja zasadza się na integracji We/Do – majątek – tj. magazyny Mall. Nasze inwestycje w Polsce w jednej organizacji, gdyż będą bardzo podobne procesy w przyszłości” – wskazał CFO.

W ub. tygodniu Allegro podało, że przejmie 100% udziałów w Mall Group oraz WE|DO CZ od sprzedających je akcjonariuszy PPF, EC Investments i Rockaway Capital, za łączną kwotę 881 mln euro, opartą na wycenie firmy na poziomie 925 mln euro skorygowanej o dług i pozycje o charakterze dłużnym w wysokości 44 mln euro. Cena może zostać podniesiona o nie więcej niż 50 mln euro na podstawie realizacji określonych celów krótkoterminowych.

Przejmowany biznes obejmuje aktywa e-commerce Grupy Mall oraz aktywa logistyczne WE|DO w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii, Chorwacji i Polsce. Na koniec roku finansowego kończącego się w marcu 2021 roku Grupa Mall osiągnęła GMV w wysokości 4,3 mld zł, marżę brutto na poziomie 14% i dodatni poziom EBITDA. Wartość transakcji to równowartość GMV za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku i ok. 7,2x zysku brutto za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku.

Jak podano, transakcja podlega standardowym procedurom uzyskiwania zgód od organów antymonopolowych i organów nadzoru. Jej finalizacja jest planowana na pierwsze półrocze 2022 roku.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Platforma Allegro.pl umożliwia sprzedaż nowych produktów przede wszystkim firmom prowadzącym działalność w formule biznes-klient i przyciąga średnio 21 mln internautów miesięcznie, co odpowiada 66% mieszkańców Polski w wieku 16 lat lub więcej oraz 78% wszystkich użytkowników internetu w Polsce. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

Źródło: ISBnews