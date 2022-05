Grupa Allegro podpisała aneks do umowy kredytu pomostowego w kwocie 1 mld zł, na nabycie spółek Mall Group i WE|DO CZ przedłużający termin spłaty z końca września 2022 r. do końca września 2023 r., podała spółka.

„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z 9 grudnia 2021, dotyczącego ustanowienia finansowania kredytu pomostowego w kwocie 1 mld zł pomiędzy Allegro Treasury S. r.l. i Santander Bank Polska S.A. w celu ułatwienia finansowania nabycia 100% akcji w spółkach Mall Group a.s. oraz WE|DO CZ s.r.o, rada dyrektorów Allegro.eu aktualizuje powyższą informację, informując o podpisaniu w dniu 31 maja 2022 roku aneksu do dodatkowego kredytu, zgodnie z którym termin spłaty kredytu został przedłużony, z końca września 2022 r. (jak ustalono poprzednio), do końca września 2023 r.” – czytamy w komunikacie.

W grudniu ub.r. Allegro otrzymało dodatkowy kredyt pomostowy w kwocie 1 mld zł z Santander Bank Polska do wykorzystania – w miarę potrzeb – na wsparcie sfinansowania nabycia 100% akcji w spółkach Mall Group as oraz WE|DO CZ.

Allegro informowało 4 listopada ub.r., że przejmie 100% udziałów w Mall Group oraz WE|DO CZ od sprzedających je akcjonariuszy PPF, EC Investments i Rockaway Capital, za łączną kwotę 881 mln euro, opartą na wycenie firmy na poziomie 925 mln euro skorygowanej o dług i pozycje o charakterze dłużnym w wysokości 44 mln euro.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

Źródło: ISBnews