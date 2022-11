Allegro odnotowuje obecnie „dość znaczące” spowolnienie wzrostu, m.in. ze względu na odbywające się po raz pierwszy w historii w IV kwartale mistrzostwa świata w piłce nożnej; liczy jednak na poprawę sytuacji przed świętami Bożego Narodzenia, poinformował CFO Jon Eastick.

„Październik był bardzo podobny do III kwartału, rosnąc powyżej 20%, ale obecnie zaczynamy widzieć pewne spowolnienie tempa wzrostu, co przewidywaliśmy i mówiliśmy podczas naszego poprzedniego, wrześniowego call’u informacyjnego. W tym momencie obserwujemy pewne spowolnienie tempa wzrostu. […] W listopadzie spadło ono dość znacząco w porównaniu z tempem wzrostu, które obserwowaliśmy przez ostatnie 4-5 miesięcy” – powiedział Eastick podczas telekonferencji dla analityków.

Allegro podało w prezentacji wynikowej, że odnotowało w październiku w Polsce dobre wyniki działalności. Jednakże w listopadzie zaczęło uwidaczniać się przewidywane spowolnienie dynamiki wzrostu.

„Obawialiśmy się, że w IV kwartale możemy zacząć dostrzegać wpływ kryzysu (związanego z kosztami utrzymania) na portfele konsumentów. Widzimy więc, że niektóre z tych zjawisk mają odzwierciedlenie w liczbach. Po raz pierwszy w historii w IV kwartale odbywają się mistrzostwa świata w piłce nożnej. To również ma pewien wpływ, przynajmniej w tej chwili, na polskiego konsumenta i na to, ile czasu poświęca na zakupy. Sądzimy, że w okresie do świąt Bożego Narodzenia sytuacja się poprawi, bo koniec końców zakupy trzeba zrobić przed świętami. Ale ogólnie rzecz biorąc, to spowolnienie, zgodnie z przewidywaniami, jest widoczne w liczbach” – dodał CFO.

GMV (czyli całkowita wartość brutto sprzedanych towarów) Grupy Allegro w Polsce (platforma Allegro.pl i eBilet) wzrosło o 21,4% r/r do 12 mld zł w III kw. br. W całej grupie wzrost GMV wyniósł 30,4% r/r.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

Źródło: ISBnews