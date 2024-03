Allegro Pay, spółka zależna Allegro.eu, podpisała umowę udziału w finansowaniu dotyczącą kredytów konsumenckich z Banco Santander, podało Allegro.eu. W ramach umowy Banco Santander będzie uczestniczyć w finansowaniu oferowanych kredytów konsumenckich do łącznej kwoty 3 mld zł.

„Allegro Pay może zwrócić się do Banco Santander z wnioskiem o udział w finansowaniu kredytów konsumenckich, wybranych przez Allegro Pay i zaakceptowanych przez Banco Santander. Kredyty konsumenckie objęte finansowaniem, wiążące się z prawem do otrzymywania spłat kapitału głównego kredytów konsumenckich udzielanych przez Allegro Pay, muszą spełniać określone kryteria zdefiniowane w umowie. Allegro Pay pozostanie odpowiedzialna za windykację należności, monitorowanie, rozliczanie i przekazywanie spłat z finansowanych kredytów konsumenckich do Banco Santander, biorąc pod uwagę, że Allegro Pay będzie działać na rzecz Banco Santander wyłącznie w odniesieniu do rozliczania i przekazywania spłat z finansowanych kredytów konsumenckich” – czytamy w komunikacie.

W ramach umowy Banco Santander będzie uczestniczyć w finansowaniu oferowanych kredytów konsumenckich do łącznej kwoty 3 mld zł. Wstępny gwarantowany odnawialny limit ustalono na 1 mld zł. Dodatkowy limit w wysokości 2 mld zł jest opcjonalny dla Banco Santander, podano.

Allegro.eu podkreśla, że nie jest stroną umowy, lecz będzie działać jako gwarant, gwarantując wyłącznie wykonanie zobowiązań przez Allegro Pay, a nie wykonanie świadczeń klientów będących dłużnikami z tytułu kredytów konsumenckich.

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia, podano także.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews