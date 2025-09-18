Allegro pracuje nad nową strategią, nowymi strategicznymi rynkami, nowymi segmentami i nie wyklucza przy tym akwizycji. Zaś dzięki umowie z DPD przyspieszy wzrost wolumenu przesyłek zarządzanych przez spółkę, poinformował prezes Marcin Kuśmierz.

„Dołączyłem do spółki w maju i zaczęliśmy z zespołem zarządczym i radą nadzorczą rozważać, co możemy zrobić, żeby jeszcze przyspieszyć rozwój Allegro. […] Zarząd konsultuje z radą nadzorczą nowe rynki i kierunki, gdzie możemy kontynuować rozwój. Patrzymy z dużym optymizmem na koniec roku i będziemy informować o nowych usługach” – powiedział Kuśmierz podczas wideokonferencji.

„Mamy ambicje sięgające jeszcze wyżej, chcemy odkrywać nowe segmenty rynku. Jesteśmy skupieni na kilku nowych, strategicznych rynkach, które analizujemy, które są przedmiotem naszych konsultacji i które rozważamy jako kierunki do naszego rozwoju. Jednak przede wszystkim chcemy wzmacniać naszą core’ową działalność i rozbudowywać nasz marketplace. […] Jesteśmy na wczesnym etapie analiz i za wcześnie mówić, na jakie rynki chcemy wejść, ale może to być zarówno rozwój organiczny jak i potencjalnie M&A. Jednak nie jest ten czas, gdy jesteśmy już pewni, w jakich nowych miejscach i w jaki sposób chcemy być obecni. Jeśli zdecydujemy się wchodzić w nowe segmenty rynku, to gros naszej działalności będzie oparte na współpracy z partnerami zewnętrznymi” – dodał.

Podtrzymał, że na koniec grudnia 2025 r. grupa będzie dysponowała ponad 8 tys. automatów paczkowych własnych, czyli o 1 tys. więcej niż wcześniej zakładała i wobec ok. 6 tys. na koniec II kw. br. Zarząd podkreśla, że Allegro Delivery oferuje największą w kraju sieć ok. 33 tys. automatów paczkowych i ok. 37 tys. innych punktów odbioru, obejmującą prócz automatów One Box także sieci Orlen Paczka, DHL i najnowszego wdrażanego partnera – DPD.

Prezes wskazał, że dzięki podpisaniu we wrześniu umowy o współpracy z DPD zwiększy się liczba punktów odbioru Allegro Delivery oraz przyspieszy wzrost wolumenu przesyłek. Udział dostaw zarządzanych przez Allegro wzrósł dzięki Allegro Delivery o kolejne 4,6 pkt proc. do 34% przesyłek w Polsce na koniec II kw. br.

„Allegro Delivery jest jednym z naszych priorytetów, jeśli chodzi o rozwój. Do współpracy dołączyło teraz DPD, a InPost również dostał zaproszenie do dołączenia do tego programu. Liczymy, że kolejni gracze dołączą do tego programu, widzimy tu docelowo wszystkich istotnych graczy i program będzie rósł” – powiedział prezes.

CFO Allegro Jonathan Eastick przekazał natomiast, że podpisanie umowy z DPD będzie miało wpływ na wyniki raczej w IV kwartale niż w trzecim.

W I poł. 2025 r. spółka miała 682,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 588,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży łącznie w wysokości 5594,09 mln zł w porównaniu z 5172,25 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1551,9 mln zł wobec 1398,2 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 1665,4 mln zł vs 1469,3 mln zł. Liczba aktywnych kupujących na Allegro w Polsce osiągnęła poziom 15,2 mln, a ich średnie wydatki wzrosły o 8% r/r.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews