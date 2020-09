Allegro przedłużyło współpracę z InPost w zakresie usług paczkomatowych dla „Allegro Smart!” na kolejne 7 lat, podała spółka. Kontrakt zakłada także rozwój nowych usług szybkiej dostawy do Paczkomatów, w tym dostawy natychmiastowej, tego samego dnia oraz dostawy w weekendy.

„Nasi klienci i sprzedawcy bardzo chętnie korzystają z Paczkomatów InPostu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy, dlatego zdecydowaliśmy się ją przedłużyć na kolejne 7 lat. Współpraca z InPost to szybkość dostawy, największa w kraju i stale powiększana sieć odbioru oraz darmowe dostawy z Allegro Smart! To wszystko elementy, które pozytywnie wpływają na komfort kupujących podczas korzystania z naszej platformy. Satysfakcja klientów przekłada się bezpośrednio na wyniki naszych sprzedawców, dla których szybkość dostawy i wynegocjowana przez nas cena usług InPost zwiększa atrakcyjność ich oferty” – powiedział prezes Allegro Francois Nuyts, cytowany w komunikacie.

„Jest to kontynuacja wieloletniego strategicznego partnerstwa dwóch dynamicznie rozwijających się firm. Umowa ta umacnia partnerskie relacje InPost i Allegro na kolejnych kilka lat” – dodał prezes InPostu Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Allegro podkreśla, że zwiększa odsetek przesyłek dostarczanych w ciągu 1 do 2 dni, ze szczególnym naciskiem na dostawy następnego dnia. Obecnie dostawy ok. 30% zamówień Allegro są realizowane w kolejnym dniu roboczym od momentu zakupu, a ponad 75% w ciągu dwóch dni. InPost jest wiodącym dostawcą usług ostatniej mili dla e-commerce w Polsce i na dużą skalę dostarcza przesyłki krajowe następnego dnia, podano także.

„Dzięki nowemu kontraktowi Allegro będzie dalej rozwijać innowacyjne usługi logistyczne, w tym dostawy tego samego dnia, a wkrótce wprowadzi również ‚natychmiastowe’ dostawy do Paczkomatów. Wskaźnik NPS dostaw Allegro wynosi +51 i wyprzedza w tym zakresie wszystkich innych graczy rynkowych. Natomiast NPS dla dostaw Allegro Smart! jest na imponującym poziomie +84 Wskaźnik NPS dla samego InPostu to również +84 co potwierdza efektywność współpracy obu firm z korzyścią dla kupujących” – czytamy dalej.

Dostawy do Paczkomatów i punktów odbioru są najbardziej popularne wśród użytkowników programu Allegro Smart! Liczba korzystających z Allegro Smart! ciągle rośnie i na koniec czerwca 2020 r. było ich 2,1 mln, podano także w materiale.

„Nowa umowa określa również nowe standardy jakości w umowie ramowej ‚Allegro Send’, z której korzysta 117 tysięcy firm sprzedających na Allegro. Usługi ‚Allegro Send’ są bardzo popularne zwłaszcza wśród małych i średnich sprzedawców Allegro, ponieważ warunki umowy są bardziej korzystne niż te negocjowane indywidualnie” – napisano też w komunikacie.

„Ważnym elementem nowego wieloletniego kontraktu jest innowacyjność i wspólna praca nad rozwojem nowych usług, które pozytywnie zaskoczą klientów. Wdrażamy wspólnie usługi dostaw tego samego dnia do Paczkomatów. Będziemy również rozwijać innowacyjne na skalę światową usługi ‚natychmiastowej dostawy’ do Paczkomatów. Dzięki temu rozwiązaniu klienci będą mogli odebrać przesyłkę z wybranych Paczkomatów natychmiast po dokonaniu zakupu” – powiedział dyrektor rozwoju biznesu Allegro Grzegorz Czapski.

Allegro rozpoczęło już pierwsze testy nowej usługi natychmiastowej dostawy. Na platformie trwa obecnie przedsprzedaż popularnej gry na konsole i komputery „FIFA 21 – Edycja Mistrzowska”. Kupujący będą mogli ją odebrać z Paczkomatów InPost tuż po północy w dniu premiery 6.10.2020. Podczas ostatnich premier tego typu produktów 90% kupujących odebrało zamówioną grę w pierwszych minutach po północy, podano także.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie Grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce.

Źródło: ISBnews