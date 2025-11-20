Allegro w pierwszych miesiącach przyszłego roku przedstawi guidance na 2026 r. Liczy, że firmie uda się przenieść część transakcji z handlu offline do kanału online na Allegro, poinformował prezes Marcin Kuśmierz.

„W pierwszych miesiącach przyszłego roku będziemy pokazywali nasz guidance na 2026 r. E-commerce stanowi wciąż niewielką część rynku handlu detalicznego, co wskazuje na duży potencjał do rozwoju. Mamy ogromny apetyt, żeby klientów – tych, którzy kupują offline – przekonywać, żeby kupowali online i żeby uszczknąć kawałek tego rynku tradycyjnego i przenieść do Allegro” – powiedział Kuśmierz na konferencji prasowej.

W czwartek Grupa Allegro obniżyła oczekiwania co do GMV do 69,1-69,7 mld zł w 2025 r. wobec wcześniejszych widełek 69,5-70,3 mld zł, a wzrost w tym roku będzie się mieścił w przedziale 8-9% (wcześniej 9-10% wzrostu). Grupa Allegro utrzymała zaś oczekiwania dla skonsolidowanych przychodów i skorygowanego zysku EBITDA w całym 2025 roku, odpowiednio na poziomie 11,9-12,1 mld zł (8-11% wzrostu r/r) oraz 3,4-3,5 mld zł (13-17% wzrostu r/r). Ponadto Allegro utrzymało oczekiwania co do capexu, który według założeń wyniesie 0,95-1,1 mld zł (60-75% wzrostu r/r) w 2025 r.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews