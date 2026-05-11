Allegro rozpoczęło współpracę z OpenAI, w ramach której uzyska dostęp do najnowszych technologii sztucznej inteligencji i wsparcia w rozwijaniu kolejnych projektów, podała spółka. Porozumienie zakłada również współpracę z ekspertami OpenAI przy projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu nowych zastosowań sztucznej inteligencji dla e-commerce.

To kolejny etap budowania przewagi technologicznej Allegro i rozwijania narzędzi, które mają ułatwiać zakupy, wspierać sprzedających, usprawniać marketing oraz przyspieszać tworzenie nowych produktów, podkreślono w komunikacie.

„Sztuczna inteligencja już dziś pomaga rozwijać Allegro w wielu obszarach, ale widzimy, że to dopiero początek zmian, jakie może przynieść. Współpraca z OpenAI daje nam dostęp nie tylko do najnowocześniejszych technologii, ale też do wiedzy, która pomoże szybciej przekuwać pomysły w rozwiązania użyteczne dla milionów użytkowników. Chcemy rozwijać AI tam, gdzie realnie poprawia doświadczenia kupujących i sprzedających, pomaga naszym zespołom działać szybciej i otwiera drogę do nowych usług, które jeszcze kilka lat temu były trudne do wyobrażenia” – powiedział prezes Allegro Marcin Kuśmierz, cytowany w materiale.

Sztuczna inteligencja już dziś jest obecna w wielu obszarach działalności Allegro:

Firma udostępniła Asystenta AI wszystkich użytkownikom swojej aplikacji i rozwija pilotaż inteligentnego asystenta zakupowego w przeglądarce;

AI wspiera również działania marketingowe Allegro i zmienia sposób budowania produktów w samej organizacji.

Współpraca z OpenAI ma pomóc rozwijać te działania jeszcze szybciej. Obejmuje m.in. wspólne wypracowywanie nowych zastosowań AI dla e-commerce, wsparcie przy wdrażaniu i optymalizacji rozwiązań, a także dostęp do nowych modeli i funkcji rozwijanych przez OpenAI, podkreślono.

„Obserwujemy w Europie Środkowo-Wschodniej, a w szczególności w Polsce, duże zainteresowanie sztuczną inteligencją i jej wdrażaniem. Cieszymy się na współpracę z Allegro, które jest doskonałym przykładem możliwości zastosowania AI na jednym z najbardziej dynamicznych rynków e-commerce na kontynencie. Allegro już teraz bada praktyczne sposoby wykorzystania sztucznej inteligencji do ulepszania zakupów online, wspierania sprzedawców i usprawniania pracy swoich zespołów. Z niecierpliwością czekamy na możliwość wspierania Allegro w tworzeniu coraz bardziej inteligentnych i spersonalizowanych doświadczeń dla milionów użytkowników” – dodał Digital Industries Lead na Europę Centralną w OpenAI Niklas Harzheim.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.

Źródło: ISBnews