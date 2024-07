Allegro wprowadziło w Czechach sieć automatów paczkowych One Box by Allegro, podała spółka. Nowa sieć automatów paczkowych ma na celu dalsze usprawnienie usług związanych z zakupami na allegro.cz. Ponad 140 nowych maszyn uzupełni istniejącą sieć automatów paczkowych i punktów odbioru, do których WE|DO wysyłało dotychczas swoje paczki, zwiększając liczbę lokalizacji, w których klienci mogą odbierać swoje zamówienia z Allegro w Czechach do ponad 3840.

Automaty w Czechach już wkrótce będą oferowały także ważną dla czeskiego konsumenta opcję płatności przy odbiorze bezpośrednio za pomocą terminala płatniczego. Z badań Allegro wynika, że 88% wszystkich kupujących z Czech korzysta z tej opcji, a około 40% wymienia ją jako preferowaną (dla porównania, w Polsce to 6%), podano.

„Dla naszych klientów dostawa do samoobsługowych automatów paczkowych jest jedną z najpopularniejszych metod wysyłki, a ich użytkowanie stale rośnie. Uruchomienie sieci nowoczesnych automatów z ujednoliconą obsługą klienta jest dla nas naturalnym krokiem w kierunku zapewnienia naszym klientom większej wygody i dalszego podnoszenia jakości naszych usług” – powiedział chief operating officer w Allegro Jakub Kłoczewiak, cytowany w komunikacie.

Od tego lata czescy klienci będą mogli obserwować trwający rebranding firmy logistycznej WE|DO na „One by Allegro”, który stopniowo ujednolici usługi dostawcze na 3 rynkach Allegro. W ramach rebrandingu, stroje kurierów i oznakowanie punktów odbioru będą stopniowo zastępowane nowym logo One by Allegro.

„Scalanie i harmonizacja naszych usług dostawczych w ramach marki One by Allegro to kolejny etap rozwoju międzynarodowej działalności Allegro. Chcemy jeszcze bardziej podnieść standard dostaw i zapewnić klientom z Polski, Czech i Słowacji możliwość wyboru spośród milionów ofert w różnych kategoriach, z szybką i wygodną dostawą do automatów paczkowych, punktów odbioru, a także pod adres domowy” – dodał Kłoczewiak.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews