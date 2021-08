Alumetal zdecydował o zwiększeniu wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. „Rozbudowa wydziału automatycznego przetwarzania surowców złomowych w Nowej Soli” o 13 mln zł do 91 mln zł, podała spółka.

„Zwiększenie wydatków inwestycyjnych jest spowodowane istotnym wzrostem rynkowych cen usług i materiałów budowlanych, części maszyn i urządzeń oraz poszerzeniem zakresu projektu” – czytamy w komunikacie.

Dodatkowa kwota wydatków inwestycyjnych to wydatki kwalifikujące się do udzielenia wsparcia na realizację przedsięwzięcia w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości do 35% kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych w ramach programu Polska Strefa Inwestycji, podano także.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia pozostaje bez zmian tj. zasadnicza faza inwestycji ma być realizowana w latach 2021-2022 i będzie finansowana ze środków własnych spółki zależnej, zaznaczono.

Projekt zakłada rozbudowę zdolności produkcyjnych zakładu w Nowej Soli w zakresie automatycznego przygotowywania surowców złomowych, a jego celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej Grupy Alumetal. O jego rozpoczęciu spółka informowała w styczniu br.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 061,6 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews