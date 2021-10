Amazon ogłosił wprowadzenie nowych urządzeń i usług Fire TV dla klientów w Polsce.

„Są to międzynarodowe wersje Fire TV Stick 4K Max, sprzętu o największej mocy do przesyłania strumieniowego oraz Fire TV Stick, przeznaczonego do streamingu w wysokiej rozdzielczości Full HD. Do obu typów odtwarzaczy multimedialnych dołączony jest pilot Alexa Voice Remote, z przeznaczonymi przyciskami zasilania oraz głośności do sterowania kompatybilnym odbiornikiem. Interfejs użytkownika Fire TV jest dostępny w język polskim, a sterowanie głosowe Alexa jest zoptymalizowane wyłącznie dla języka angielskiego” – czytamy w komunikacie.

„Do tej pory sprzedaliśmy ponad 100 mln urządzeń Fire TV na całym świecie, a teraz z przyjemnością udostępniamy międzynarodowe wersje Fire TV Stick 4K Max i Fire TV Stick klientom w Polsce. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszenie obsługi Fire TV na całym świecie, a teraz oferujemy również konsumentom w Polsce możliwość korzystania z ekranu głównego w języku polskim z uproszczonym menu, nowymi ulubionymi aplikacjami, dostępnymi lokalnie oraz po raz pierwszy – Alexą w języku angielskim” – powiedziała director, Fire TV & Tablets Europe Emma Gilmartin, cytowana w komunikacie.

Międzynarodowe wersje urządzeń Fire TV Stick 4K Max i Fire TV Stick będą wyposażone w najnowszą obsługę Fire TV, która oferuje spersonalizowany interfejs użytkownika (UI) w języku polskim, dodano.

Amazon to globalny koncern technologiczny.

Źródło: ISBnews