Grupa Ambra będzie nadal pracowała nad zmniejszaniem dynamiki kosztów, a celem jest, by rosły one wolniej niż przychody. Z kolei marża brutto powinna utrzymywać się na stabilnym poziomie w najbliższych kwartałach, poinformowali przedstawiciele spółki. Widzą „niezłe” trendy sprzedażowe, choć wg nich „wino musi bardziej powalczyć o konsumenta niż kiedyś”.

„Perspektywy dla grupy pozostają mocne, a sytuacja finansowa się poprawia. […] Chcemy pracować dalej, żeby koszty nie obniżały zysku grupy […] i nad zmniejszaniem dynamiki kosztów operacyjnych, co udaje nam się w tej chwili. Widzimy niezłe trendy sprzedażowe i jesteśmy dobrej myśli, jeśli chodzi o ten rok w naszym biznesie, ale musimy poczekać na to, jak segmenty i konsumenci się zachowają. Teraz zachowują się bardzo dynamicznie, a wino musi bardziej powalczyć o konsumenta niż kiedyś” – powiedział prezes Robert Ogór podczas wideokonferencji.

„Spodziewamy się dalszego wzrostu kosztów dystrybucji, ale zarządzamy nimi tak, żeby ten wzrost moderować. Jeśli chodzi o koszty wynagrodzeń, to sprowadzenie dynamiki do zera jest niemożliwe, bo zamierzamy się rozwijać, jednak pewne racjonalizujące zmiany już zostały wprowadzone. M.in. podjęliśmy decyzję o wymianie systemu ERP, co nie jest panaceum na same koszty wynagrodzeń, ale jest platformą, na której sztuczna inteligencja będzie mogła zostać zastosowana w sposób szybki i efektywny. Naszym celem jest, by koszty rosły wolniej niż przychody” – dodał wiceprezes Piotr Kaźmierczak.

Zapowiedział też, że poziom marży brutto powinien być stabilny w kolejnych kwartałach.

„Oczekujemy, że poziom marży powinien być poziomem przynajmniej stabilnym w kolejnych kwartałach i marża nie będzie się pogarszać, tylko będzie stabilna, bo nie widzimy zagrożeń. Chcielibyśmy też utrzymywać te bardzo dobre przepływy operacyjne jakie mamy. Nie zakładamy, że jest to jednorazowa zmiana i pod względem wykorzystania kapitału stać nas na lepszy wynik, ponieważ osiągnęliśmy takie przepływy przy spadających lekko przychodach i jeśli poprawimy dynamikę sprzedaży, to nie ma żadnych przesłanek, żeby te przepływy miały się zachowywać jakoś istotnie gorzej” – wyjaśnił.

„Podstawową dźwignią rozwoju rentowności może być tylko wzrost sprzedaży, wzrost przychodów i na to jest zorientowana cała nasza organizacja” – dodał.

Prezes ocenił też, że wzrost konsumpcji win wiąże się i będzie wiązał się z różnymi przetasowaniami i zmianami zachowań konsumentów.

„Prosta kontynuacja w takiej formie, w jakiej wina znamy, czyli podział i popyt na wina czerwone, białe i musujące można postawić pod znakiem zapytania. Jeśli mówimy, że wino ma przyszłość i ma potencjał wzrostu, to myślę, że potrzebne jest rozwijanie segmentu win bezalkoholowych, co oznacza dezalkoholizację wina, wprowadzanie win lżejszych i bezalkoholowych” – powiedział prezes.

„To gdzie widzimy potencjalne rezultaty, to nasze działania i propozycje, a nie jakaś widoczna na horyzoncie zmiana trendów zachowań konsumentów. Skupiamy się więc na tym, co my możemy zrobić, a nie na tym, co przyniesie ogólna koniunktura w najbliższym czasie” – dodał Kaźmierczak.

Zaznaczył też, że system kaucyjny nie wpłynie na wyniki spółki, bo jedyny segment w portfolio spółki, którego on dotyczy, to niewielka część kategorii cydrów.

Z kolei prezes stwierdził, że Grupa nie spodziewa się „jakichś istotnych” negatywnych wpływów podwyżki akcyzy na wartość biznesu Ambry dla akcjonariuszy.

Ambra odnotowała 44,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2024/2025 (lipiec 2024 – czerwiec 2025) wobec 55,06 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 87,31 mln zł wobec 95,83 mln zł zysku rok wcześniej, a zysk EBITDA sięgnął 118,65 mln zł wobec 125,84 mln zł. Rentowność marży brutto wzrosła o 2 pkt proc. r/r. Dynamika wzrostu kosztów operacyjnych (płace, amortyzacja, inne) spadła w tym okresie do 5,9%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 894,9 mln zł w 2024/2025 r. wobec 913,81 mln zł rok wcześniej. Na spadającym rynku Grupa Ambra zwiększyła wolumen sprzedaży o 0,8% do 96,8 mln butelek 0,75l. Dzięki stabilizacji kapitału pracującego Grupa Ambra odnotowała w 2024/2025 r. poprawę przepływów pieniężnych operacyjnych do poziomu 107,4 mln zł, czyli o 16,1%, podała wcześniej spółka.

Ambra to największy w Polsce producent, importer i dystrybutor win. Spółka jest notowana na GPW od połowy 2005 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews