Amica nie widzi ożywienia na europejskich rynkach AGD w I kw. tego roku, poinformował wiceprezes Michał Rakowski. W obszarze produkcji spółka chce zwiększenia do ok. 1 mln szt. kuchni w tym roku, ale w krótkim terminie nie pomaga temu wyjście z Rosji. Dla tej ostatniej spółka chce znaleźć alternatywy – nie wyklucza, że mogłoby to być USA.

„Ten I kwartał jest bardzo niestabilny, patrząc na sytuacje makro, […] nie sprzyja stabilizacji, dobrej koniunkturze – również dla branży AGD. Nie mogę pochwalić się dobrymi informacjami związanymi ze zmianą popytu. Ten rynek jest na poziomie z I kw. zeszłego roku albo gorszy, w zależności od kraju. Nie ma przełomu, sygnałów dotyczących odbudowy popytu” – powiedział Rakowski podczas konferencji prasowej.

„W całym 2024 r. poprawiliśmy nasz udział w rynku [polskim]. Rynek w zależności od segmentu notował spadki, duże albo mniejsze. IV kwartał był dla rynku trudny, również gorszy dla Amiki, ale konsekwentnie budujemy te udziały. […] Ostatecznie oceniłbym 2-procentowy wzrost sprzedaży jako wynik satysfakcjonujący i budujący pozycję na 2025 r.” – dodał.

Ocenił, że nowe amerykańskie cła nie dotykają spółki bezpośrednio, ale cała sytuacja makroekonomiczna w konfiguracji USA – Chiny może mieć wpływ na grupę, np. przynosząc pozytywne zmiany w cenach frachtu, dzięki uwolnieniu zasobów transportowych na trasie Stany – Chiny. Jednocześnie nie wykluczył, że spółka może kiedyś zacząć sprzedawać do USA.

„W 2019 produkcja kuchni wolnostojących i do zabudowy to było 1,5 mln sztuk, dziś to jest poniżej 1 mln, ok. 900 tys. Mamy aspiracje iść w kierunku 1 miliona w tym roku. […] Sam rynek rosyjski [który spółka opuściła] to było w 2019 r. ponad 300 tys sztuk dużego sprzętu. Więc to jest ten ubytek, który nie ma jakiejś racji odbudowy w krótkim terminie; dla niego musimy znaleźć alternatywy, być może Stany Zjednoczone w przyszłości” – powiedział Rakowski.

Grupa Amica zanotowała w 2024 roku blisko 2,6 mld zł przychodów, przy czym jedna trzecia sprzedaży sprzętu AGD została zrealizowana na rynku polskim, a jej wartość wzrosła o 2% r/r. Pozostałe obszary sprzedażowe (Europa Zachodnia 42% sprzedaży, Wschód 11%, Północ 9%, Południe 5%) zanotowały dwucyfrową dynamikę spadków. Jednak pomimo mniejszej o 9% r/r łącznej sprzedaży skonsolidowanej, Grupa Amica zwiększyła rentowność EBITDA do 4,9%, osiągając 125,4 mln zł zysku na tym poziomie. Z kolei roczny zysk brutto zwiększył się o 22% r/r do 28 mln zł, co – mając na względzie stratę brutto narastająco po trzech kwartałach – (w ocenie spółki) dobrze ilustruje pozytywny obraz dokonań Grupy Amica w IV kwartale minionego roku. Spółka zanotowała również istotny wzrost rocznego skonsolidowanego wyniku netto, do 13,2 mln zł, podała spółka w komentarzu do wyników.

„Rok 2024 to czas, w którym cała europejska branża AGD doświadczała dekoniunktury, a negatywne skutki słabszego popytu wzmacniane były przez wysokie koszty surowców i komponentów oraz wyższe wynagrodzenia pracowników. Negatywnie odczuwaliśmy także blokadę Morza Czerwonego dla żeglugi handlowej. Pomimo przeciwności zrealizowaliśmy szereg inicjatyw optymalizacyjnych, które pomogły nam wypracować zadowalające wyniki. Są one dobrą bazą do realizacji założeń strategicznych na kolejne lata” – napisał prezes Jacek Rutkowski, cytowany w materiale.

„Konsekwentnie pracujemy nad kapitałem obrotowym, dbamy o naszą siłą finansową i zdrowy bilans. Wypracowaliśmy wskaźnik RONA na poziomie przekraczającym 10% i zrealizowaliśmy blisko 24% marży brutto na sprzedaży własnych produktów. Na koniec 2024 roku zanotowaliśmy bezpieczny wskaźnik długu netto do EBITDA na poziomie 0,8 i dysponowaliśmy prawie 128 mln zł gotówki pomimo, 37 mln zł inwestycji i 67 mln zł przeznaczonych na obsługę i spłatę zadłużenia zewnętrznego” – dodał Rakowski w komentarzu.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miała 2,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews