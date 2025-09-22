Grupa Amica ma aspiracje, by zwiększać do końca roku zysk netto, jaki wypracowała w II kwartale, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Michał Rakowski. W samym III kwartale br. – na podstawie wstępnych odczytów sprzedażowych – spodziewa się satysfakcjonujących wyników.

„Takie aspiracje mamy. […] Liczymy mocno na kolejne miesiące – wrzesień, październik i listopad to są te najmocniejsze w naszej ocenie. Odpowiadając na pytanie – tak, chcielibyśmy aspiracyjnie zwiększyć dalej wynik, który jest pozytywny” – powiedział Rakowski podczas konferencji prasowej, pytany czy spółka celuje w utrzymanie tendencji i zwiększanie zysku netto do końca tego roku.

„Wyniki sierpnia i września są bardziej optymistyczne. Czekamy na zamknięcie września, ale już dziś widać, że ta sprzedaż jest realizowana zgodnie z naszymi oczekiwaniami i w konsekwencji również, mam nadzieję, wyniki finansowe. […] Myślę, że za III kwartał grupa Amica, włączając szczególnie ten wrzesień, powinna odnotować satysfakcjonujące wyniki” – powiedział także Rakowski.

Zaznaczył również, że wzrost sprzedaży w Polsce w I półroczu o 4% r/r nie jest efektem poprawy na rynku, który spadał o 5-6% w ujęciu wartościowym i wolumenowym.

„Rynek się nie polepszył. Podobnie jak w Europie, w Polsce mamy dla całego rynku tendencję negatywną. Więc [wzrost] to odbudowa pozycji Amiki, a nie rynek” – powiedział.

Poinformował też, że spółka liczy, że w całym roku oszczędności na kosztach transportu towarów z Chin mogą osiągnąć ponad 10 mln zł.

W komentarzu do wyników finansowych Amica podała, że „cierpliwie oczekuje na cykliczne ożywienie popytu na europejskim rynku dóbr trwałych, ale jednocześnie wykorzystuje czas dekoniunktury na działania zwiększające efektywność biznesową”.

Grupa Amica zanotowała w pierwszym półroczu 2025 roku 1 149,2 mln zł przychodów z umów z klientami, co oznacza relatywnie dobry wynik w ujęciu rok do roku (-8%), mając na względzie finalne wygaszenie sprzedaży na rynku rosyjskim, sprzedaż części aktywów spoza głównej działalności, umocnienie złotego i trudną sytuację na europejskim rynku AGD. Rynek polski wygenerował 34% przychodów ze sprzedaży produktów i towarów, będąc jedynym w Europie z pozytywną dynamiką wzrostu (+4%). Region Zachód, w tym Skandynawia, odpowiadał za 51% sprzedaży, notując spadek o 10% r/r. Pozostałe rynki zmniejszyły sprzedaż wartościowo o 12% r/r, odpowiadając za 15% przychodów. Wynik EBITDA wzrósł o 14% r/r, do 49,9 mln zł, a zysk operacyjny o 33%, do 19,2 mln zł – marża EBITDA wzrosła o 80 punktów bazowych, do 4,3%, a marża operacyjna o 50 p.b., do 1,7%. Pozwoliło to na wypracowanie wzrostu zysku brutto z 1,1 mln zł przed rokiem do 4,1 mln zł w minionym półroczu (+3 mln zł).

„Dzięki lepszym dynamikom rok do roku zanotowanym w II kwartale, całe półrocze oceniamy dużo lepiej niż sam I kwartał. Wzrost zysku operacyjnego i marży na tym poziomie tym bardziej nas cieszy, że ponosimy koszty stałe fabryki we Wronkach, podczas gdy jej moce produkcyjne wykorzystujemy tylko w części. To pokazuje skalę optymalizacji kosztowej i operacyjnej, a jednocześnie mogę zapewnić, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa w tym zakresie. Mamy również stabilną sytuację bilansową, w ramach której na koniec czerwca – już po wypłacie ponad 15 mln zł dywidendy – dysponowaliśmy blisko 112,7 mln zł gotówki, a nasz wskaźnik długu netto do EBITDA miał bezpieczną wartość 1,42” – skomentował Rakowski, cytowany w komunikacie.

Spółka odnotowała 5,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 4,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miała 2,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews