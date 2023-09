Celem AmRestu na II połowę br. jest negocjowanie z bankami rolowania zadłużenia, które zapada pod koniec 2024 r., z możliwością podwyższenia dostępnej kwoty, poinformował CFO Eduardo Zamarripa. Dodatkowe środki miałyby zostać przeznaczone na rozwój sieci restauracji.

„Duża część zadłużenia przypada na koniec 2024 r., więc obecnie pracujemy nad refinansowaniem tej kwoty” – powiedział Zamarripa podczas telekonferencji dla inwestorów.

„Jesteśmy zaangażowani we wzrost, rozważamy plany ekspansji – to jest założenie, które mamy w odniesieniu do refinansowania i dodatkowego finansowania, o które możemy prosić banki. To interesujący moment. Pierwszym dużym krokiem, który robimy w tej chwili, są dobre wyniki, które osiągamy. Dając te dobre wyniki, chcemy dać bankom pewność, że firma ma i przechodzi przez bardzo dobrą postawę. Naszym celem na drugą połowę 2023 r. jest teraz ciężka praca nad rozmowami z bankami, aby uzyskać refinansowanie na czas” – dodał CFO.

W tym roku zapada 12% zadłużenia Amrestu, w 2024 r. – 76%, w 2025 r. – 11%, zaś w 2026 r. – 1%, podano w prezentacji wynikowej.

Zamarripa podkreślił, że jeśli chodzi o plany ekspansji, AmRest jest nadal zaangażowany we wszystkie swoje marki. Grupa podtrzymuje też plan zwiększenia liczby otwarć restauracji r/r w tym roku.

Na koniec czerwca br. sieć AmRestu składała się z 2 123 restauracji (z wyłączeniem KFC w Rosji; w maju br. AmRest Holdings sfinalizował umowę sprzedaży biznesu KFC w Rosji – ostateczna wartość transakcji wyniosła 100 mln euro).

Spółka podkreśliła w prezentacji, że jej strategia optymalizacji portfolio przebiega zgodnie z planem.

AmRest to jeden z wiodących publicznie notowanych operatorów restauracji w Europie, posiada portfolio rozpoznawalnych marek w 25 krajach. AmRest prowadzi restauracje pod markami franczyzowymi, takimi jak KFC, Starbucks, Pizza Hut i Burger King, a także pod markami własnymi, takimi jak La Tagliatella, Sushi Shop, Bacoa i Blue Frog. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews