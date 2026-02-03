P.o. prezesa zarządu AC SA Katarzyna Rutkowska złożyła rezygnację z członkostwa w zarządzie, podała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza spółki powołała Anatola Timoszuka na członka zarządu powierzając mu stanowisko prezesa zarządu.

Anatol Timoszuk w latach 2007-2008 r. i 2019-2024 r. pełnił funkcję prezesa zarządu spółki, w latach 2008-2011 r. funkcję przewodniczącego rady nadzorczej, a w latach 2011-2019 r. funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, podano również.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 240 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews