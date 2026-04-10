Wiceprezes Santander Bank Polska Andrzej Burliga oraz członek zarządu Wojciech Skalski złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji w zarządzenie z dniem 15 kwietnia 2026 roku, podał Bank.

Burliga kierował Pionem Transformacji Cyfrowej, a Skalski Pionem Rachunkowości i Kontroli Finansowej.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest Erste Group Bank AG. Aktywa razem banku wyniosły 308,15 mld zł na koniec 2025 r.

