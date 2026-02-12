Andrzej Dawidowski zrezygnował z członkostwa w zarządzie Zakładów Chemicznych Police i funkcji prezesa zarządu spółki, zaś Andrzej Skolmowski zrezygnował z funkcji członka rady nadzorczej spółki, ze skutkiem na koniec dnia 12 lutego 2026 roku, podała spółka.

Dziś wcześniej rada nadzorcza Grupy Azoty poinformowała o odwołaniu ze składu zarządu prezesa Andrzeja Skolmowskiego oraz wiceprezesów Pawła Bielskiego i Andrzeja Dawidowskiego.

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,48 mld zł w 2024 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews