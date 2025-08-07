Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) odwołała Andrzeja Klesyka z funkcji prezesa zarządu PZU oraz ze składu zarządu PZU, podała spółka. Jednocześnie rada powierzyła członkowi zarządu Tomaszowi Tarkowskiemu czasowe wykonywanie obowiązków prezesa zarządu PZU, do czasu powołania nowego prezesa.

Tomasz Tarkowski jest członkiem zarządu PZU od 4 listopada 2024 r., a od 14 listopada 2024 r. również członkiem zarządu PZU Życie. W okresie od 31 stycznia do 16 czerwca 2025 r. czasowo wykonywał obowiązki prezesa zarządu PZU Życie.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews