Rada nadzorcza Seleny FM powołała do zarządu spółki Andrzeja Zygadło i powierzyła mu funkcję członka zarządu ds. personalnych (CHRO) z dniem 1 października 2021 roku, podała spółka.

Powołanie do zarządu następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami zarządu, która rozpoczęła się 27 maja 2021 r., podkreślono.



Andrzej Zygadło jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Na początku kariery zawodowej pracował na stanowiskach specjalistycznych i menadżerskich w takich firmach jak Wrozamet, Cussons, GE, Gillette, CeDo. Zajmował się zagadnieniami zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach produkcyjnych, handlowych, rozwojowych oraz usługowych. W latach 2008-2011 pracował w firmie Goodyear, gdzie objął stanowisko dyrektora personalnego w regionalnej centrali firmy w Pradze i odpowiadał za region Europy Południowo-Wschodniej, a następnie za region Polski i Ukrainy. W latach 2012-2018 pracował w firmie PPG. W 2019 roku dołączył do Seleny FM na stanowisku globalnego dyrektora HR, podano w materiale.



Od 1 października 2021 r. zarząd spółki będzie liczył 5 osób: prezes Jacek Michalak, wiceprezes zarządu ds. marketingu Christian Dölle, wiceprezes zarządu ds. handlowych Sławomir Majchrowski, członek zarządu ds. operacyjnych Roman Dziuba oraz członek zarządu ds. personalnych Andrzej Zygadło, podsumowano.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,38 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews