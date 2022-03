Rada nadzorcza Firmy Oponiarskiej Dębica (FO Dębica) powołała Annę Winiarską-Miśkowiec na członka zarządu, podała spółka.

Anna Winiarska-Miśkowiec karierę zawodową rozpoczęła w roku 2010 na stanowisku specjalisty w dziale prawnym zapewniając obsługę prawną spółkom z grupy Goodyear zlokalizowanym w Polsce i na Ukrainie. Od roku 2015 do 2018 pracowała w strukturach Goodyear na stanowisku radca prawny Europy Centralnej, a od roku 2018 zajmuje stanowisko radca prawny Europy Wschodniej, poinformowano.

Z dniem 24 lutego br. z funkcji członka zarządu spółki zrezygnował Michał Mędrek.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company. Jej przychody wyniosły 1,82 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews