Answear.com, wiodący e-commerce oferujący modę i design w regionie CEE, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, uruchomił pierwszy punkt sprzedaży stacjonarnej nowej, ekskluzywnej marki PRM.

PRM Concept Store to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy prezentujące selektywne portfolio marek high fashion, również tych do tej pory niedostępnych w naszej części Europy. Na 600 mkw. oryginalnie zaprojektowanej powierzchni, w prestiżowej lokalizacji Fabryki Norblina, znajdziemy również kolekcje limitowane i produkty kolekcjonerskie.

19 kwietnia marka PRM zaprosiła do swojej przestrzeni twórców pierwotnego konceptu z Krakowa, międzynarodowych partnerów biznesowych, przedstawicieli marek z wielu europejskich miast, zagranicznych projektantów oraz lokalnych artystów na prezentację swojego nowego konceptu. Wieczór uświetnił autorski performance solo Wojtka Mazolewskiego, odsłonięcie prac Jakuba Glińskiego w przestrzeni galeryjnej butiku oraz DJ Set Keinemusik w supporcie wschodzących talentów polskiej sceny elektronicznej w zaprzyjaźnionej przestrzeni Donkey Shoe, która ze speakeasy baru przekształciła się na ten wieczór w prywatny klub PRM.

Blisko 600 mkw. powierzchni pierwszego concept store PRM, wypełniają sztuka, design i kultura, w tym muzyka, która zajmuje w PRM wyjątkowe miejsce – dedykowaną strefę winylową.

– Butik PRM nie będzie przypominał tradycyjnego sklepu, ani żadnego innego miejsca, jakie obecnie można znaleźć w Warszawie. Postawiliśmy na autorską formułę concept store, w której miesza się najwyższej klasy moda z kulturą wyrażoną poprzez design, sztukę i muzykę. Oprócz wielu unikalnych marek, w naszym butiku można znaleźć m.in. starannie wyselekcjonowaną kolekcję płyt winylowych. Dla klientów, którzy cenią sobie swoją prywatność, oferujemy również zakupy z pomocą naszych stylistów w dedykowanej dla nich przestrzeni. Robimy to, ponieważ chcemy naszym klientom zapewnić unikalne doświadczenia zakupowe, a także stworzyć miejsce spotkań społeczności PRM oraz najciekawszych w mieście wydarzeń kulturalnych – komentuje Kamil Bajołek, Dyrektor marki PRM.

Do tej pory zakupy można było realizować poprzez internetowy sklep PRM.com, a od 19 kwietnia również w pierwszym concept store PRM w Fabryce Norblina. Marki dostępne w PRM to między innymi: Maison Margiela, Rick Owens, Kenzo, A Bathing Ape, Human Made, Filling Pieces, Fiorucci, Carhartt, Common Projects, Maison Mihara Yasuhiro, adidas Originals, New Balance czy, po raz pierwszy w regionie, Sporty&Rich. Selektywna oferta salonu będzie nieustannie rozwijana. Już niedługo pojawią się m.in. Maison Kitsune czy VETEMENTS.

– Stacjonarny concept store jest dopełnieniem długofalowej strategii rozwoju marki PRM, przede wszystkim jej wizerunku; zarówno na rynku lokalnym, jak i arenie międzynarodowej, szczególnie europejskiej. Naszym założeniem jest płynna adaptacja wybranych trendów globalnych, ale również przedstawienie konsumentom internacjonalnym, naszych lokalnych zasobów. Stawiamy na budowanie otwartej, bezgranicznej społeczności, promowanie natywnych talentów i szerzenie unikalności polskiego rynku poza jego granicami – dodaje Kaja Wrzeszcz, nowa Dyrektor Marketingu Wizerunkowego marki PRM.

Answear zawita do Fabryki Norblina

W maju, również w Fabryce Norblina na poziomie +2, Spółka uruchomi pierwszy, Concept Store Answear. Na blisko 2000 mkw. innowacyjnej przestrzeni handlowej klienci, poza zakupami starannie wyselekcjonowanej oferty marek premium, będą mogli skorzystać z interaktywnej przymierzalni, zakupowego concierge, punktu customizacji, ponadstandardowych usług na najwyższym poziomie od odbioru zamówień internetowych czy możliwości dokonania natychmiastowych zwrotów.

Dla marek modowych, szczególnie tych luksusowych i o globalnej renomie, niezwykle ważne są fizyczna obecność oraz bezpośrednia interakcja z klientami, by móc w pełni prezentować swoje najwyższej jakości produkty i być bliżej klientów. Z tego względu uruchamianie salonów sprzedaży jest naturalną decyzją Spółki, która koncertuje się na premiumizacji swojej oferty.

– Od czasu pandemii widzimy, jak zmienia się zachowanie konsumentów. Dostrzegamy pewne nasycenie doświadczeniami online, niektórzy klienci poszukują bardziej bezpośrednich wrażeń zakupowych w przestrzeni offline. Preferują oni fizyczne odwiedziny w sklepach, gdzie mogą zobaczyć i dotknąć danego produktu. Chcąc działać omnikanałowo i docierać szerzej do naszych klientów zdecydowaliśmy się na otwarcie pierwszych sklepów stacjonarnych – komentuje Krzysztof Bajołek, Prezes Zarządu Answear.com.

Z racji na dużą skalę działalności Spółki w e-commerce, udział sprzedaży stacjonarnej w całości przychodów nie będzie istotny, ale firma liczy na korzyści wizerunkowe i te wynikające z budowy bliższych relacji zarówno z dostawcami jak i konsumentami.

Źródło: Spółka