Answear rozpoczął działalność w Słowenii, podała spółka. Otwarcie drugiego rynku na Bałkanach pozwoli zoptymalizować proces logistyczny.

„Słowenia to już jedenasty rynek, na który wchodzimy z naszą ofertą. Jest to dla nas atrakcyjny kierunek przede wszystkim pod względem rozwoju e-commerce oraz wciąż dynamicznych wzrostów. Dodatkowo Słoweńcy są relatywnie zamożnym społeczeństwem, z wysokim wskaźnikiem dochodu per capita oraz dużą świadomością marek premium, co oczywiście będzie miało bezpośredni wpływ na wartość średnich koszyków i rentowność transakcji na naszej platformie” – powiedział prezes Answear Krzysztof Bajołek, cytowany w komunikacie.

W Słowenii kategoria „moda” cieszy się dużą popularnością wśród kupujących online. W 2021 r. wyprzedziła kategorię „elektronika”, stanowiąc 28% wszystkich zakupów dokonanych w internecie. Zakupy modowe w sieci wzrosły w tym kraju o blisko 18% w 2021 r., przy niewielkim spadku w sklepach stacjonarnych (o 0,89%), podkreślono.

„Otwarcie drugiego rynku na Bałkanach, ze względu na geografię, pozwoli nam na zoptymalizowanie procesu logistyki. Będziemy zapewniać dostawę przez partnera logistycznego GLS nawet w ciągu 48 godzin. Klienci mogą wybrać dostawę kurierem do jednego z 650 punktów odbioru lub do 185 paczkomatów. Jesteśmy spokojni o nasze wyniki w przyszłości, każdy nowy otwarty kierunek zwiększa wolumeny sprzedaży i przyczynia się do wzrostu wartości całego biznesu” – dodał Bajołek.

Answear to założony w 2011 roku e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Aktualnie Answear działa na 10 rynkach. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

Źródło: ISBnews