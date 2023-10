Anwim zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę na kredyt inwestycyjny wartości 229 mln zł, z okresem kredytowania do 31 grudnia 2029 r., podała spółka. Kredyt zostanie przeznaczony na dalszy rozwój sieci stacji paliw Moya.

Spółka Anwim od 2009 roku zarządza niezależną siecią stacji paliw pod marką Moya, która na koniec 2022 r. liczyła 401 placówek i była piątą największą siecią stacji paliw w Polsce. Plany zakładają powiększenie sieci do 500 obiektów do 2024 r. i do 800 w 2030 r.

Źródło: ISBnews