Anwim ogłosił strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2024-2030, w której zobowiązał się dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (OZE) na poziomie co najmniej 80 GWh rocznie do 2030 roku, podała spółka.

Fundamentem dla zrównoważonego modelu biznesowego firmy ma być realizacja ogłoszonej w maju 2023 roku zielonej strategii rozwoju grupy kapitałowej Anwim, której celem jest nie tylko dostarczanie klientom najbardziej ekologicznych rozwiązań, lecz także promowanie każdej formuły napędu zeroemisyjnego, stanowiącego kluczowy element transformacji energetycznej transportu. Spółka dąży do tego, aby być jednym z liderów zmian w tym obszarze, podano.

„Realizując strategię zrównoważonego rozwoju, Anwim dąży do stania się liderem w kreowaniu pozytywnych zmian dla środowiska, społeczności lokalnych oraz pracowników. Ogłoszona strategia to nasza wizja transformacji, czyli zmian, które nie tylko zrewolucjonizują sektor paliwowy, ale przyczynią się do ogólnego postępu społecznego” – powiedział prezes Rafał Pietrasina, cytowany w komunikacie.

W obszarze środowiskowym Anwim zobowiązał się do redukcji przyszłego śladu węglowego, dążąc do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Inicjatywy obejmują zapowiadane już wdrożenie zielonej strategii, w tym budowę punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz produkcję i sprzedaż prądu z odnawialnych źródeł energii. Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (OZE) planowana jest na poziomie co najmniej 80 GWh rocznie do 2030 roku. Anwim planuje również osiągnięcie ponad 50% udziału sprzedaży energii elektrycznej w sieci ładowania Moya Energia pochodzącej z OZE, wymieniono.

Anwim dąży też do promocji gospodarki o obiegu zamkniętym i zapowiedział, że do 2030 roku wszystkie opakowania marek własnych spółki będą w pełni zdatne do recyklingu. Działania prośrodowiskowe obejmą także zmianę struktury floty własnej firmy na rzecz pojazdów elektrycznych i/lub hybrydowych. Dodatkowo firma zapowiada zwiększenie sprzedaży produktów marek własnych wspierających zrównoważony styl życia, redukcję zużycia wody, zwłaszcza na stacjach w sieci Moya, a także przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

W obszarze społecznym planowane jest natomiast stworzenie potencjału do zatrudnienia, wpływając na powstanie co najmniej 1000 nowych miejsc pracy do 2030 roku, zapowiedziała także spółka.

Plan zakłada także wprowadzenie usług cyfrowych oraz intensyfikację działań edukacyjnych i społecznych, zaangażowanie w partnerstwa krajowe, inicjatywy przeciwdziałające marnowaniu żywności oraz rozwój wolontariatu pracowniczego i programów wspierających społeczności lokalne.

Z kolei w obszarze ładu korporacyjnego i odpowiedzialnej organizacji Anwim zobowiązał się do rozwoju kluczowych kompetencji i umiejętności pracowników. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa i ESG, regularne przeglądy płac, a także inicjatywy „well-beingowe” mają zapewnić harmonijne i odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi, podkreślono

„Nasza droga do zrównoważonej przyszłości właśnie się rozpoczęła. Jesteśmy gotowi na współpracę, innowacje i konsekwentne działania. To nie tylko nasza misja, to nasza przyszłość. Wprowadzając te zmiany, zamierzamy być jednym z pionierów transformacji sektora energetycznego. Chcemy również inspirować do podejmowania zrównoważonych wyborów i wspierać innowacyjne rozwiązania” – podsumował Pietrasina.

Spółka Anwim od 2009 roku zarządza niezależną siecią stacji paliw pod marką Moya, która na koniec 2022 r. liczyła 401 placówek i była piątą największą siecią stacji paliw w Polsce. Plany zakładają powiększenie sieci do 500 obiektów do 2024 r. i do 800 w 2030 r.

