Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postawił zarzuty czterem spółkom – Apator Metrix, ZWUG Intergaz, Fiorentini Polska i Elektrometal – w sprawie zmowy dostawców gazomierzy miechowych dla krajowego operatora systemu dystrybucyjnego gazu Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). W ocenie Urzędu ich działania mogły narazić na stratę Skarb Państwa, a pośrednio również wszystkich odbiorców gazu, podał Urząd. Apator poinformował, że w toku postępowania „podejmie merytoryczną obronę”.

Niedozwolone ustalenia mogły trwać w latach 2014-2021 podczas przetargów organizowanych cyklicznie przez PSG. Gazomierze miechowe to przyrządy wykorzystywane powszechnie m.in. w gospodarstwach domowych, podał UOKiK.

„Podejrzewamy, że przedsiębiorcy zamiast rywalizować o zamówienia, mogli przez siedem lat zmawiać się, która ze spółek wygra konkretne przetargi. Ich działania mogły narazić na stratę krajowego operatora systemu dystrybucyjnego gazu, czyli również – pośrednio – skarb państwa” – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Z informacji posiadanych przez Urząd wynika, że przedstawiciele spółek spotykali się w wyznaczonych miejscach, np. restauracjach czy hotelach, a także komunikowali się telefonicznie oraz poprzez komunikatory. W praktyce porozumienie mogło wyglądać tak, że przed każdym przetargiem firmy deklarowały, którą część zamówienia chcą zdobyć, a następnie negocjowały, która strona uzyska zamówienie. Mogło dochodzić również do składania ofert kurtuazyjnych. To sytuacja, w której spółki nie chcą wygrać przetargu lub jego części, ale celowo składają mniej korzystną propozycję, aby stworzyć pozory konkurencyjności.

„Do czego potrzebne jest 'dyskretne i eleganckie miejsce na uboczu’? Tak jeden z przedsiębiorców określił hotel, w którym spotykali się przedstawiciele czterech producentów i dostawców gazomierzy miechowych. Prezes UOKiK sprawdza czy takie miejsce służyło zawarciu zmowy ograniczającej konkurencję. Spotkania mogły służyć ustalaniu, który z przedsiębiorców wygra poszczególne części przetargów organizowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa” – czytamy w komunikacie Urzędu.

Apator podał zaś w komunikacie, że jego spółka zależna Apator Metrix otrzymała postanowienie o wszczęciu przez UOKiK przeciwko niej postępowania antymonopolowego.

„Spółka w toku postępowania podejmie merytoryczną obronę. Zarząd spółki oraz zarząd Apator SA na dzień publikacji raportu nie posiada wystarczających danych umożliwiających mu oszacowanie wyniku prowadzonego postępowania, ani potencjalnego wpływu tego postępowania na wyniki finansowe spółki lub Apator SA” – czytamy w komunikacie Apatora.

Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję przedsiębiorcom grozi kara w wysokości 10% rocznego obrotu.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miała 1 227,55 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews