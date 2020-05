Bezpłatna aplikacja mobilna do zdalnego otwierania Paczomatów InPost ma 4 mln aktywnych użytkowników, podała spółka. Firma notuje kilkaset tysięcy zdalnych otwarć skrytki paczkomatu dziennie. Popularność aplikacji wzrosła ze względu na olbrzymie zapotrzebowanie – z uwagi na trwającą pandemię – na usługi bezkontaktowe.

„Wiedzieliśmy, że uruchomienie nowatorskiego rozwiązania na polskim rynku logistycznym, jakim jest aplikacja mobilna do zarządzania Paczkomatem, będzie bardzo dobrym pomysłem. Jednak do czasu pandemii nikt nie przewidywał, jak bardzo właśnie to rozwiązanie będzie potrzebne i jak świetnie zda egzamin. Naszym zdaniem, to technologia jest logistyką jutra. Jak widać, opieranie strategii biznesu na innowacyjności pozwala świetnie przygotować się nawet na niespodziewane sytuacje. Gdy inni otwierają kosztowne oddziały stacjonarne, my sukcesywnie przenosimy wszystkie aktywności do aplikacji mobilnej – co pozwala nam powiększać przewagę technologiczną” – powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

„Cieszymy się, że korzystając z usług InPostu, klienci czują się bezpieczniej – czego dowodem jest fakt, że z aplikacji korzysta już 4 mln użytkowników. Spodziewamy się stałej zmiany nawyków konsumenckich w Polsce i poza jej granicami – gdy walka z wirusem się skończy, klienci nadal będą doceniać szybkość, higienę, wygodę i inne korzyści naszego rozwiązania. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów – z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na Paczkomaty w tym trudnym okresie przyspieszyliśmy wprowadzenie Multiskrytki, czyli bezpłatnego rozwiązania, dzięki któremu kilka przesyłek do jednego odbiorcy umieszczanych jest w jednej skrytce” – dodał Brzoska.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.

Źródło: ISBnews